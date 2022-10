Simón la Letra cantó y bailó con Mati Vega y Caro Paulsen

El cantante urbano de 24 años, que es parte del exitoso tema «Los Malvekes» en conjunto con Marcianeke y Cris Mj, visitó respondió a las preguntas de Paulsen y Vega, donde Simón contó cómo fueron sus comienzos en la música urbana.

«Fueron varios años de trabajo, pero no fueron profesionales. Al principio nadie era profesional acá, no había gente seria, no había managers serios. De hecho, yo siento que todavía estamos en la cuna, porque falta que explote- (…) No había ningún representante digno de admirar», comenzó diciendo Simón en Hiper Activa, Súbete al Carro, sobre sus inicios.

Revisa el streaming de Hiper Activa, Súbete al Carro acá:



Lo nuevo de Simón la Letra

Ahora, eso sí, las cosas para Simón han sido diferentes. Su carrera va al alza, como la de la mayoría de los cantantes emergentes de barrios chilenos. El puentealtino vino a mostrar su tema «Positivo», el que ahora tiene su versión remix con la colombiana Samanta Duque, DJ y una de las promesas de la línea de la guaracha.

Y es que, después de fechas en Argentina y Puerto Rico, sumado a un featuring con Yaga de Yaga & Mackie, el chileno no olvida a sus fanáticos y les da en el gusto con este remix que los seguidores de Simón la Letra esperaban desde hace tiempo.

El hit, además, llega con un video en el que podemos conocer distintas realidades que se repiten tanto en Colombia como en Chile. El ímpetu de tener una vida mejor y la buena disposición para que lo malo se transforme en aprendizaje, en el último éxito de Simón la Letra.