Vale Roth tras unirse al OnlyFans chileno: «Soy súper juguetona»

La polémica de Vale Roth con Ignacia Michelson no ha sido lo único, por lo que ha dado que hablar la chica fitness. También hizo lo suyo después de unirse a Arsmate, la plataforma de contenido para adultos con la que pretende dejar en llamas a sus seguidores.

«Hasta que me decidí y abrí mi cuenta en Arsmate (es como un OnlyFans y Unlok que casi todaaaas tienen menos, yo asiq no podía quedarme atrás obvia🔥», anunció la ex Calle 7 hace un par de días, junto con dejar la correspondiente invitación a su perfil.

Vale Roth lo cuenta todo sobre su reciente anuncio

Mediante una reciente conversación con Publimetro, la ex gimnasta se confesó sobre la apertura del perfil en el «OnlyFans chileno».

«Cartucha nunca he sido, soy súper juguetona, mi lado deportista ya lo he mostrado, bailo y ¿por qué no mostrar mi faceta o mi lado más sensual? No tiene nada de malo, le dan a veces un poquito de color», comenzó diciendo Vale Roth sobre su reciente decisión.

Asimismo, la chiquilla no se guardó nada en cuanto al tipo de registros que subirá a la conocida plataforma a nivel nacional.

«Videos sensuales, juguetones, voy a mezclar deporte, con ropa más sexy, no le veo nada de malo, quiero desarrollar estas dos áreas», señaló la chiquilla al medio antes mencionado.

Aunque la ex gimnasta no quiso detallar más sobre su contenido, para dejar la incertidumbre en los internautas para que todos los interesados/as entren directamente a su perfil de Arsmate.

«Tienen que meterse a la página para ver, está súper chori, me mandé a pedir conjuntitos, ropa interior para jugar un poquito, llevo un video, tres fotos, está entretenida la página, la paso súper bien», remató Vale Roth sobre su perfil al que se puede acceder a cambio de una suscripción de pago.