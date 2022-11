«Hable por teléfono con él»: Viñuela reconoce contacto con Daniel Fuenzalida tras llegar a TV+

Fue el viernes pasado cuando se confirmó lo que era un secreto a voces: José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña arribaron a TV+ con un estelar llamado «Tal Cuál» que irá en reemplazo de Me Late. En ese sentido, el animador se refirió a esta situación, junto con afirmar que habló con nuestro querido Daniel Fuenzalida.

Recordemos que cuando todo eran rumores, el nuevo rostro de TV+ golpeó la mesa en su espacio de Instagram llamado «Desde mi Cocina con la Nené». A través de ese programa, Viñuela aseguró que en su carrera no se ha cag… a nadie y reconoció que «Me Late» es una marca creada y que fue un éxito gracias al «ex huevo».

«Es un programa que lo hizo Daniel Fuenzalida, la génesis fue de Daniel Fuenzalida, el creador del programa, el creador de los contenidos. Además, con una habilidad de hacer farándula que la tiene pocas personas, yo no la tengo», expresó en ese momento, previo a su arribo a su nueva casa televisiva y a reconocer que habló con el locutor de Central RadioActiva.

El contacto con Daniel Fuenzalida

A través de una transmisión realizada desde Miami, José Miguel Viñuela volvió a aclarar que llegó a TV+, sin hacer Me Late, un matinal, ni tampoco un espacio de farándula. Asimismo, se mostró contento por la oportunidad del nuevo espacio, además de volver a enfatizar que no sabe qué paso con Me Late y que él no se ha cag… a nadie.

Además, según pudo rescatar Corazón, Viñuela contó que se puso en contacto con Daniel Fuenzalida, después de aclarar la duda de un seguidor. «No nos juntamos, pero hablé por teléfono con él, lo llamé el día que pasó el tema de ellos», confesó y también agregó: «Así que hablé y le conté que me habían llamado y todo. Todo bien con Daniel, excelente profesional», reveló la nueva incorporación de TV+ sobre su diálogo con el «ex huevo».