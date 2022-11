Madre de Mark González se confiesa tras lesión cerebral de su hijo: «Fue terriblemente angustiante»

El pasado domingo se emitió un nuevo episodio de «Todo Por Ti», el espacio de Canal 13 conducido por Cecilia Bolocco, donde los famosillos homenajean a sus madres.

En esta nueva edición, el invitado fue el exfutbolista, Mark González, junto a su madre, Lorena Hoffman. Ambos revivieron momentos de su infancia en Sudáfrica (país en el que nació) y la separación de sus padres que provocó su mudanza a Valparaíso.

Además, el ex seleccionado chileno recordó uno de los momentos complejos de su vida: la lesión cerebral que tuvo en 2008 tras chocar con el defensa argentino, Nicolás Burdisso, en el histórico triunfo de Chile por uno a cero en el Estadio Nacional, ante la selección trasandina.

En ese momento, Mark González sufrió una grave contusión cerebral y la rotura de los ligamentos de la rodilla derecha.

La versión de Mark González y las palabras de su madre

«Yo no recuerdo de ese partido, se me borró por completo. Para mí no lo jugué (…) Estuve todo el rato inconsciente, mi hermano se fue conmigo en la ambulancia, en el camino tuvieron que parar porque no estaba respirando y me estaba yendo. Llegué casi muerto al hospital. Estuve 2 días entubado entero en la UCI y un mes sintiendo vértigo, además de 4 meses recuperándome de la rodilla», reveló el «chico Mark» en el programa de Canal 13.

A la hora de recordar la lesión cerebral que sufrió con el cabezazo que le dieron en 2008, Lorena Hoffman dijo que fue un momento impactante.

«Fue terriblemente angustiante. Pasaron meses en que no podía ver un partido. Yo quería que lo llamaran a la Selección, pero no quería que jugara, quería que se quedara en la banca», confesó la madre del exfutbolista, quien recibió el homenaje de su hijo en el final del episodio de «Todo Por Ti».