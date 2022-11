TikTok: el «Chico Eléctrico» mostró los regalos que le dieron Pailita y Polimá Westcoast

Joseph Rivas es un joven de 17 años que se hizo sumamente conocido en la última Teletón, tras presentar su historia y por compartir escenario con Pailita y Polimá Westcoast en el Estadio Nacional.

Pero eso no fue lo único, ya que el autodenominado «Chico Eléctrico» (debido a los temblores que experimenta en su cuerpo por una inflamación cerebral), superó la cifra de un millón de seguidores de TikTok. La misma plataforma en la que compartió los regalos que recibió por parte de Polimá Westcoast, Pailita e incluso la madre de este último.

Joseph Rivas supera un gran meta al igual que en la Teletón

Después de que en la Teletón se logró recaudar más de $37 mil millones, el Chico Eléctrico volvió a hacerse viral al mostrar los regalos que recibió por parte de los artistas urbanos.

«Me dieron un reloj (por parte de Pailita), un anillo (la madre de Pailita), una cadena y me dejaron subir al escenario. Fue un sueño», explicó Joseph Rivas en el Estadio Nacional después de compartir con los exponentes nacionales cuando interpretaron «Ultra Solo».

Pero recordemos que eso no fue lo único, ya que el «Chico Eléctrico» se llevó el «corazón de la Teletón», después de recibirlo de manos de Pailita.

«Este regalo se lo quiero dar con mucho cariño a mi hermanito Joseph, que lo conocimos antes, ahí en los camarines. Te quiero mi hermanito, tremenda persona», expresó el intérprete de «Na Na Na» sobre el escenario del coloso de Ñuñoa.

A lo anterior se suma un polerón que recibió por parte de Polimá Westcoast y que mostró en un reciente viral que sumó más de un millón de visualizaciones en su perfil de TikTok.

«@pailita.k7k @richboywest aparte se me olvido mostrar el anillo que me dio la mamá de Pailita, le agradezco mucho y la verdad le agarre un cariño inmenso, y pocas personas me han demostrado tanto cariño como ella y su hermana la tia pailita, y gracias a todos por hacerme pasar una noche inolvidable ❤️😁», expresó el «Chico Eléctrico» en su red social.