El dulce festejo de Yamila Reyna con Diego Sánchez: «Por muchas más vidas con vos»

Yamila Reyna se mantiene presente en sus redes sociales y en especial en su cuenta de Instagram con cerca de 550 mil seguidores. En esta oportunidad, la actriz compartió una secuencia donde celebró su aniversario de relación con el arquero nacional Diego “mono” Sánchez.

En esa misma línea, esta vez la parejita celebró su segundo aniversario de pololeo y la actriz compartió postales del recorrido que han realizado en esta aventura.

Reyna compartió un video juntando las postales de los mejores momentos de los tortolitos y le dedicó un breve pero emocionante mensaje al «mono» Sánchez. «Por muchas más vidas con vos, dos años con vos”, escribió Yamila Reyna en la publicación que realizó en su cuenta de Instagram, según reportó La Cuarta.

Yamila Reyna y su celebración con el Mono

Las curiosas postales de Yamila Reyna en sus vacaciones

Por otro lado, de manera reciente al recordar su entretenido viaje a Colombia, lugar donde se lució con muchas fotitos en bikini, llenándose de piropos.

Pero no solamente a través de esta fórmula dejó la grande en redes, ya que la actriz creó una exitosa interacción con sus seguidores. Esto mediante una publicación del recuerdo, que sacó varias carcajadas y donde sus seguidores respondieron a la consulta de la también comediante.

Yamila Reyna y el beso a la «tetinga» para volver a Colombia

«Cómo saben, amo viajar, y en Cartagena dicen que si querés volver, tenés que besar una ‘tetinga’ de las ‘Mujeres de Botero’», comenzó diciendo Yamila Reyna en la bajada de las dos fotos que subió la chiquilla, posando con las conocidas estatuas.

En estas fotos, la actriz sacó su conocido lado humorístico y respondió a la tradición del lugar, con algo más allá que un beso a la «tetinga».

«Y yo quiero volver así que… 😚Y ustedes que han hecho para volver a un lugar? Los leo 👁», cerró Yamila Reyna en la publicación de su viaje a Colombia, invitando a que sus seguidores interactúen con ella, entregando sus experiencias personales.

«Agarrarme a los nativos»; «Era besar no más po’ Yami»; «Amo tu esencia, la energía y buena onda que proyectas»; «No se me había ocurrido hacer esa weá»; «Decía besar no languetear yami»; «Quieres volver con mucho ímpetu»; «Te pasaste querías otra cosa»; «Uno besa lo que sea pa’ volver», fueron solo algunas de las experiencias que dejaron sus seguidores en las recientes postales de la transandina en su red social.