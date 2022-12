Los Magníficos se mandaron emotivo cuento para estas vísperas navideñas

Ad portas de las festividades, el escuadrón de la felicidad de la radio Activa se mandaron increíble cuento por la navidad y fue relatado por el mismísimo, «Santa Cool».

A las 7 de la mañana con 52 minutos los muyayos hicieron reír a la audiencia mañanera con símil del «Joven manos de tijera».

Escucha el audio de la graciosa historia navideña aquí:

Pero también te lo cuento…

El joven manos de corneta

Erase una vez un joven pálido y ojeroso llamado Edward, vivía solo en un condominio con todas las casas iguales. Aquí todos tenían una gran 4×4, aunque lo tenían chiquitito, jojojo se ríe «Santa Cool».

El estacionamiento y eso causaba problemas, aclaró.

Momento chismoso de vecinas del pálido joven

– Ay miren, ahi viene ese mocoso pálido y ojeroso, quizás en que se la pasara todo el día.

-Puro tocándose todo el día… la guitarra.

– No si no puedes con esas manos

Se escucharon risas desenfrenadas de las chismosas

«Santa Cool» vuelve a retomar el relato

Y así las viejas copuchentas, alimentaban el mito que cubría al mítico pálido y ojeroso.

Pero… una noche de navidad, Edward conquistó el corazón de la fabulosa Kim, la chica más linda del ejemplar condominio. La joven se acerco amorosamente y le dijo a nuestro joven pálido y ojeroso:

-Edward ven abrázame.

-No kim, no puedo.

-¿Por que no Edward, acaso tienes novia?

– No kim no, estoy solito, pero no puedo abrazarte.

– Entre llantos Kim le pregunta, ¿Por qué no puedes abrazarme Edward?

– No puedo abrazarte Kim, porque tengo manos de corneta.

FIN.

¿Dónde puedo escuchar a Los Magníficos?

Recuerda que puedes sintonizar a «Los Magníficos» de Lunes a Viernes de 07:00 a 09:00 horas.

-Santiago: 92.5

-Arica: 89.7

-Iquique: 90.7

-Calama: 98.5

-Antofagasta: 100.5

-Copiapó: 92.1

-La Serena/Coquimbo: 100.9

-Ovalle: 90.1

-San Antonio: 88.7

-Talca: 91.7

-Temuco: 95.5

-Puerto Montt: 100.3

-Coyhaique: 92.9

-Punta Arenas: 105.7

Si tiene acceso a internet puedes conectarte con nuestra transmisión en vivo en línea. Para eso solo debes acceder a https://envivo.radioactiva.cl/ y ready.