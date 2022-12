«Mi mejor amiga se metió con mi papá»: El fuerte momento vivido en El show de la Tencha

Mientras se transmitía a través de la 92.5, uno de los programas favoritos de los auditores, llegó un audio que le llamó mucho la atención a la Tencha.

«Hola Panchita, digo tenchita. Un saludo a mi papito, debe estar trabajando. No le hablo hace 2 años, quiero decirle que lo extraño muchísimo«. Fue lo que se escuchó, ante lo que la Tencha, no dudó en llamar a la mujer.

Revisa el audio completo a continuación:

El llamado de la Tencha

«¿Cómo es eso de que no le habla a su papá hace dos años?«, partió preguntando la Tenchita.

«Me echó de la casa«, dijo en primera instancia. «Mi mejor amiga se metió con mi papá y me hizo la cama», continuó contando.

El hecho tuvo lugar en el pasado 2020, aunque la relación entre el hombre de 69 años y la mujer de 34, no alcanzó a durar más de un mes.

«Es que yo lo perdono, pero no le puedo hablar, porque me duele que me haya echado«, respodió la mujer ante la duda de la Tencha.

Esto le despertó la ampolleta a la señora Ortencia, quien tras preguntarle a Michelle (la protagonista de la historia) no dudo en llamar al padre.

La respuesta del padre

Edgar, quien es el padre de Michelle, contestó tras el segundo llamado.

«Aló, ¿si?«, se escuchó por parte del hombre.

Luego de unos breves segundos de silencio, se escuchó por parte de Michelle «Hola Papá», algo que posteriormente acompañó con un «Papá, lo amo», entre lágrimas.

Aunque la respuesta por parte del padre, no fue lo que se esperaba. «Después de tanto tiempo, niña», dijo el hombre.

«Ese rencor que tú tienes por dentro hija, no conduce a nada bueno», continuó expresando Edgar.

Ante este mensaje, su hija aclaró: «No tenía rencor, solamente pensé que usted me iba a hablar primero»

Mientras continuaba la conversación, la Tencha entró a la misma.

Tras preguntarle sobre el hecho ocurrido, el hombre mencionó: «Sí, uno comete errores y después se arrepiente».

Dentro del mismo tema, el hombre explicó que nunca había hechado a su hija de su casa, que ella se lo había tomado de forma literal.

Esto generó la contraparte de Michelle, quien dio a conocer que, después de una pelea: «Mi papá un día me dijo ‘el día de mañana no quiero que estés aquí, a penas llegue’, después mi amiga me sacó con los Carabineros».

¿Se arregló el problema?

Ante todo lo antes mencionado, la Tencha preguntó si es que había posibilidad de arreglar el problema.

«Si ella quisiera arreglar las cosas no hubiera llamado a la radio, porque lo que hace es atraparte y yo no funciono atrapado», expresó el hombre, un poco molesto.

Aunque la Tencha no dudó en aclarar que fue ella misma quien lo llamó.

«Por ahora no sé, me duele todavía la actitud», fue la respuesta que dio el hombre. Aunque esto no sería todo.

«Cuando se me pase, que me llame«, fue la sorpresiva respuesta que terminó por dar Edgar, generando la sorpresa en la señora Ortencia.

Lamentablemente, el hecho no logró dar la solución que se esperaba en el programa.

«Mi papá siempre me cobrara, 1/4 de arriendo, 1/3 de luz..mi mamá también a veces me cobraba», continuó expresando Michelle.

Esto generó la emoción en la Tenchita, quien le dio un lindo consejo.

«En algún minuto, tu papá va a ceder, mientras tanto, usted dedíquese a sus hijas», sentenció fueron las palabras con las que cerró la locutora de la radio.