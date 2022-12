Lollapalooza Chile 2023: ¿cuándo y dónde serán los sideshows del festival?

Lollapalooza aterrizará a nuestro país el próximo 17, 18 y 19 de marzo con artistas confirmados como Billie Eilish, Tokischa, Drake, Rosalía, Blink – 182, Tame Impala, entre otros. Pero los anuncios del festival no quedaron ahí, ya que desde la organización confirmaron el regreso de los esperados sideshows.

Así es como Lollapalooza Chile 2023 contará con presentaciones en distintas partes de Santiago. Esto con el fin de entregar grandes experiencias mediante artistas como Rise Against, Tove Lo, Cigarettes After Sex, Melanie Martínez, Wallows y Pánico, quienes son los primeros confirmados.

¿Dónde serán los esperados sideshows?

Rise Against, una de las grandes bandas de punk rock, es una deuda pendiente con show único que se saldará doble para sus fieles seguidores. Su concierto será el 16 de marzo en Teatro Coliseo.

La siguiente artista confirmada es Tove Lo, quien inició su éxito en 2014 con «Habits (Stay High)» que alcanzó el top 3 de Billboard para los años siguientes girar con grandes como Coldplay y Katy Perry. Su show será 20 de marzo en Teatro Teletón.

Cigarettes After Sex harán levitar a los miles de asistentes a la tarde del sábado 19 y a los cientos de personas que podrán revivir esa intensa emoción el 20 de marzo en Teatro Coliseo.

El impulso creativo y el talento de Melanie Martínez como artista visual siempre la han distinguido de otros músicos, podrá ser visto el 21 de marzo en Teatro Teletón

Wallows debutan en Lollapalooza Chile 2023 con el reciente Tell Me That It´s Over que tiene una sonoridad que recuerda la experimentación de mitad de los sesenta con discos clásicos de The Beatles y The Beach Boys. Su recital es el 21 de marzo en Matucana 100.

Pánico protagonizará jornada rockera experimental que es una de las destacadas en el domingo de Lollapalooza Chile y que tendrá una segunda oportunidad para sus fieles seguidores el 23 de marzo en Teatro Coliseo.

Las entradas comienzan a venderse desde este miércoles 21 de diciembre desde las 12.00 horas (mediodía), mediante el sistema de Puntoticket.