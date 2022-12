«No sé por qué tanto choque conmigo»: Marcianeke responde a las constantes críticas

El más reciente episodio del programa Urbanos, conducido por María Luisa Godoy, tuvo como protagonista al artista oriundo de Talca, Marcianeke.

Fue en este contexto en el que Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, explicó que a sus 20 años ha recibido bastantes críticas centradas en su carrera musical.

Las críticas en contra de Marcianeke

Una vez iniciado el episodio, se nos da a conocer que el cantante tiene una casa alejada de las personas, algo que llevó a la periodista a preguntar la razón de esto.

Fue aquí cuando entró el tema de las críticas, ya que el artista dejó caer que en ese espacio se siente más tranquilo.

«Estoy pasando por un momento en que estoy siendo bastante discriminado por ser yo mismo«, expresó Marcianeke.

Posteriormente, profundizó más sobre el motivo de las críticas. «Me han juzgado por las letras, el contenido de las letras», continuó.

Además, se sinceró al expresar que siente un exceso de cuestionamientos en su contra. «Si fuera por mí que todos fueran exitosos, pero no sé por qué tanto choque conmigo«.

Su respuesta ante las mismas

Al ser consultado sobre su forma de afrontar las críticas y si es que estas tenían un efecto en su vida, el artista fue claro.

«La verdad no, porque yo canto lo que vivo. No puedo cantar hue… que no son«, expresó en un principio.

Posteriormente, explicó la forma en la que sus problemas personales, han tenido efecto en sus letras.

«Yo antes lo hacía por hue… no más, porque no tenía otra. Quería cantar lo que he hue… no más, porque antes no quería nada«, fueron las palabras del cantante. A esto, posteriormente agregó que «Tenía depresión severa, tenía atados».

Aunque también contó que actualmente se encuentra en un mejor estado, explicando que esto se ha visto reflejado en sus canciones.

«Es cosa de escuchar los temas del principio, hasta los de ahora. Como que cada vez se supera más«, concluyó.

