«Por imbécil me pasó»: Paty Maldonado habla sobre su complicado estado de salud

Este pasado lunes, se emitió un nuevo capitulo de «Las Indomables», donde la ex «Mucho Gusto», Paty Maldonado expreso preocupante confesión sobre su actual estado de salud.

La integrante del programa, al inicio el programa comentó sobre su situación. «Perdónenme que habla un poquito así raro, mañana me hacen una intervención, un poquito delicado», relató.

La presentadora deberá realizarse hoy un procedimiento quirúrgico. Según las palabras de Paty Maldonado, esto se debe a que se dejó de lado y no le tomó mayor relevancia cuando el problema de salud estaba en sus primeros días.

«Voy a quedar un poquito complicadita, pero todo va a salir bien, nada grave». «Es un problema que tuve en una muela y me deje estar y quedo la cagá». «Entonces hoy estoy con un poco de decaimiento, porque me ha dolido», comentó.

Paty Maldonado se arrepiente de dejarse estar

Luego de seguir un momento con el tema que las invocaba en el programa. La ex «Mucho Gusto» explicó a los espectadores el por qué de la intervención que se realizará hoy.

«Mañana (hoy) no voy a estar, me hago esta operación, y les voy a decir algo, me pasó por dejada, son las cosas que no deben cometer», comentó la conductora.

Paty Maldonado realizó un «Mea Culpa», según su relato esto se debe a su irresponsabilidad por dejarse estar. «Se me quebró un tratamiento y dije: ya mañana voy. Me deje estar», agregó.

En ese instante interrumpe su compañera de programa, Catalina Pulido, y cuenta que la ex «Mucho Gusto» ya lleva tiempo con el problema. «Veni leseando con eso hace como un año», le replicó.

La conductora comentó que han pasado tres meses desde que empezó con las molestias en su muela. «La raíz esta haciéndole daño al hueso y por eso me tienen que intervenir», agregó.

«Por imbécil me pasó, estoy mas asustada que la cresta», comentó Paty Maldonado para inmediatamente gritar en el programa, que aunque le pongan puntos, no la van a callar.