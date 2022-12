¿Se casa Julio César Rodríguez?: Paula González responde en una de sus predicciones

Después de 3 años de relación, parece que el matrimonio entre Julio César Rodríguez y Natu Paulina estaría cerca de llegar.

El periodista ya había dado con anterioridad indicios de una posible llegada al altar junto a su pareja, se cumplirá finalmente en este 2023.

Aunque, según la tarotista Paula González, esto podría no tener el resultado esperado.

Las predicciones sobre Julio Cesar Rodríguez y su pareja

En el programa «#Relaja2» de TiempoX, la tarotista Paula González sacó las cartas y respondió ante el posible casamiento.

Por lo visto, el periodista y la cosmetóloga no lograrían enlazar su relación bajo la mirada de la Iglesia, tal y como dio a conocer la mujer.

«El Emperador es él, diciendo sí me quiero casar pero no voy a perder mi independencia. El Logro al revés es una carta que dice que veo difícil firmar un documento, porque esta carta dice que yo quiero hacer algo pero no lo concreto», fueron las palabras de González en primera instancia.

Aunque esto no fue todo, ya que, al continuar las predicciones, la tarotista lanzó una fuerte frase respecto a la relación de Julio César.

«No creo que se case», teniendo como contrapregunta por parte del periodista, si es que sería solamente en este año.

Dicha contrapregunta generó una respuesta aún más fuerte por parte de la tarotista: «No creo que se case con ella. Porque la primera carta es la independencia», sentenció la mujer.

Las ex parejas del periodista

Recordemos que en el mundo de la televisión, el conductor de «La Junta», ha tenido dos parejas pertenecientes al área del espectáculo.

Por un lado, estuvo Francisca García-Huidobro, con quien mantuvo una relación entre el 2004 y el 2006.

Mientras que su otra pareja fue Laura Prieto, con quien Julio César se mantuvo durante 5 años.

Lo curioso es que, a pesar de la duración de ambas relaciones, siendo la segunda la más larga, nunca se quiso parar en el altar.

¿Será distinto en esta ocasión? Según los dichos de la tarotista, aún no.

Revisa la predicción a continuación: