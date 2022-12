«Que ganas de quedar embarazada»: Daniela Aránguiz y «Mago» Valdivia aparecen juntos en Instagram

Daniela Aránguiz y el ex seleccionado nacional, se casaron en el 2004, cuando ella tenia 19 años. La relación fue objeto de críticas por la edad de Aránguiz al ser demasiado joven para contraer matrimonio. La ex pareja tiene dos hijos, Agustina y Jorge.

Los dos se conocieron cuando Aránguiz participaba del ex programa juvenil «Mekano». Según lo cuenta la panelista de «Zona de Estrellas», ella fue a una «Discoteque» en Santiago y conoció al «Mago», posteriormente él le pidió el «Messenger» a una compañera de trabajo de Aránguiz. Desde ahí que no dejaron de hablar.

No obstante, no todo es maravilla. A casi 20 años de su matrimonio, la pareja tomó caminos separados sentimentalmente. A mediados de octubre se reveló una supuesta infidelidad por parte de ex seleccionado nacional y habría provocado el termino del matrimonio con Daniela Aránguiz.

La semana pasada, en «Buenas Noches a Todos», Daniela Aránguiz le confesó al conductor del programa, Eduardo Fuentes lo siguiente: «Pensé que me había casado con el hombre perfecto, que éramos bendecidos con todas las cosas que nos estaban pasando y de repente me llega un balde de agua fría».

«Lo que más me duele es que durante muchos años se decía que yo perdonaba por regalos económicos y eso duele», agregó.

Recientemente la ex chica «Mekano» se vio en vuelta en una polémica con Anita Alvarado por lo ocurrido años atrás de la infidelidad de Jorge Valdivia con Angie Alvarado.

¿Qué subió Daniela Aránguiz a su historia?

Escuchando «Marisola» en el auto, se le ve a Daniela Aránguiz compartiendo con su hijo, Jorge y el «Mago Valdivia». La panelista de «Zona de Estrellas» le hace un gesto al ex seleccionado nacional para que la pase la energética que esta bebiendo.

Ojito que en unas historias más adelantes, Aránguiz publicó una foto de cuando estaba embarazada y agregó la siguiente descripción: «Que ganas de estar embarazada».

¿Tramará algo la ex parejita?