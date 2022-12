Radio Activa te cambia la vida: descubre cómo quedarte con el concurso navideño

¿Estás con problemas para cerrar el año? No te preocupes, aquí te damos todas las claves para que logres quedarte con el concurso líder de las radios chilenas.

Al igual que en años anteriores, tu radio favorita se puso generosa y se mando su especial de cierre anual.

¡Los premios de este año!

Como en el año pasado, la platita es uno de los principales premios, aunque también se suma un viajecito para conocer uno de los espacios más bacanes para pasar tu veranito.

En esta ocasión, el premio principal serán 10 palitos para llevarse al bolsillo y comprar todos los regalitos de navidad. Aunque también podrás optar a 2 viajes a Brasil para dos personas con todo pagado.

¿Cómo quedarse con el concurso?

Primero que todo, es importante que participes enviando la palabra ACTIVA al 8500. Ojito que, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de cerrar el año con una sonrisa de oreja a oreja.

Pero eso no es todo, ya que lo importante es que el 23 de diciembre te pongas el mejor pegamento y no te despegues en todo el día del celular. De esta forma, cuando recibas el llamado de la radio, no pierdas la oportunidad.

Ahora viene lo más importante. ¿Qué debo decir si me llaman? «¿Aló?», «¿Mamá?», «¿Pailita?». ¡No!, lo único que debes hacer es decir las palabras mágicas: «Radio Activa, 92.5, solo se vive una vez».

Recuerda que si estabas con la cabeza en otro planeta y respondes de forma incorrecta, te demoras en contestar o no respondes al llamado, no podrás optar a ninguno de los premios que te entrega la Tencha y compañía.

Así que ahora que ya tienes todos los detalles. ¿Qué estás esperando para mandar tus mensajitos y quedar como rey o reina? No lo olvides, a más mensajes, más probabilidades de asegurar el bolsillo o de broncearte en la tierra del fútbol.

Y recuerda que si no quieres perderte ninguna de las noticias, no olvides seguir a Radio Activa en sus redes sociales.