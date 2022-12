Adriana Barrientos arremete contra Marcela Vacarezza tras crítica a Denise Rosenthal: «Desfilaba en colaless»

El pasado 4 de diciembre fueron los Premios MUSA, en los que destacó Denise Rosenthal por ganar la categoría «Artista Pop» del año y por el osado look que lució en la ceremonia. El mismo vestuario que recibió varios aplausos y críticas, como la de Marcela Vacarezza, que ahora recibió una crítica de regreso desde farandulandia.

«Cuando veo este tipo de cosas no me escandalizo ni me extraña. Soy partidaria de que cada cual es libre de hacer, y de presentarse como sea y quiera», comenzó diciendo la presentadora de televisión.

Igualmente, Vacarezza agregó: «luego digo ‘me gustaría ver a mi hija así?’ Y reconozco que no. Hasta ahí no más me llega», cerró la también psicóloga en su publicación de Twitter.

Pero tal como te mencionamos en un inicio, la cosa no quedó ahí. Pues a través del programa farandulero, Zona de Estrellas, no tuvieron piedad con la conductora de tevé. En especial, la modelo Adriana Barrientos.

La respuesta sin filtro de la Leona

«La Marcela hace esto solo para generar polémica. Porque si ella no quiere que su hija ande vestida así, o use un look de esa forma, simplemente le va a decir a ella en privado», comenzó diciendo Adriana Barrientos, quien está más presente que nunca en la pantalla chica después de presentar su renuncia en Zona Latina por una polémica reciente.

Asimismo, la Leona continuó señalando: «… y lo hace público en Twitter para poder generar este debate. Y es la costumbre de Marcela Vacarezza, de puritana, de siempre pegarse en el pecho», agregó junto con decir sin filtro: «Marcela Vacarezza que desfilaba en colaless… Puritana».

Pero los palos de Adriana Barrientos no quedaron desiertos, ya que la periodista Paula Escobar complementó las palabras de la modelo.

«Ella animó en La Red en bikini, La Ola, o el Revolviéndola, de La Red, esos programas que son bien emblemáticos. Y ella luchaba en los 90 por esta cosa, de la rubia tonta, de la animadora que era la estupenda, como la bonita, que no era inteligente», sostuvo la comunicadora.

«Es como si hubiera salido en ese tiempo Mary Rose Mac-Gill diciendo ‘yo me muero si una de mis hijas sale animando como Marcela Vacarezza’», remató Paula Escobar.