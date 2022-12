«Para todas mis gorditas preciosas»: Cecilia Bolocco es criticada en TikTok por nuevas polémicas declaraciones

Cecilia Bolocco tuvo que pedir perdón en más de una ocasión por unas desafortunadas declaraciones sobre las personas con tallas grandes. Esto después de ser criticada y apoyada por todo el mundo del espectáculo. Pero la controversia de la ex Miss Universo no quedó ahí.

«Me pesaba el corazón el solo imaginar que le causé dolor a alguien», comenzó diciendo la ex Miss Universo en una de sus publicaciones de su cuenta de Instagram. Igualmente, Cecilia Bolocco aclaró: «Jamás sería capaz de discriminar o denostar a otro. Por NINGUNA razón!!!», agregó la Chechi quien nuevamente está en el ojo del huracán por unas nuevas declaraciones.

¿Cecilia Bolocco metió o no metió la pata otra vez?

Fue a través de una de sus habituales transmisiones en vivo donde la animadora sorprendió a sus seguidores con una sorpresa: nuevas tallas de una de sus prendas de su línea de ropa.

«Los tenía en mi talla, pero ahora pedí en extra large, tengo en los tres colores. Este rayadito maravilloso, es un azul como cobalto, un azul muy bonitos… Para todas mis gorditas preciosas de mi corazón, para que no me vuelvan a decir tonteras de que yo no las quiero», señaló Cecilia Bolocco en un tono cariñoso.

Pero Cecilia Bolocco no se detuvo ahí, ya que siguió mostrando la prenda y lanzó otras palabras que fueron cuestionadas en las redes.

«Este vestido que yo se los he mostrado muchas veces, que tiene un corte maravilloso acá (indicó). Para que no sea una carpa que te cae, así, y que te ves como desguañangada», soltó la Chechi en el registro que se viralizó en TikTok y que generó muchas reacciones.

Cabe destacar que algunos cuestionaron estas palabras, pero Cecilia Bolocco también mucho respaldo. Esto por parte de varios cibernautas que llegaron a uno de los videos del momento que tuvo miles de vistas en la red social.

«Ella se refiere a que no te va a quedar mal, sino entallado y con forma»; «Yo no veo la maldad en ella… le dan color!»; «Para que no te caiga como una carpa jajajajaja»; «no entiendo lo malo», fueron algunas de las reacciones al video de la Chechi en redes.