Antonella Ríos y su inicio en la creación de contenido para adultos: «Estaba a punto de vender mi departamento»

Ya te hemos dicho en más de una ocasión que Antonella Ríos deja la grande en su cuenta de Instagram con las destapadas fotitos que sube. Ese mismo tema se tomó su reciente participación en Socios de la Parrilla, donde también habló de la creación de fotitos eróticas para su perfil de Unlok.

La actriz llegó al espacio de Canal 13 con la compañía de Juan Falcón, que marcó un nuevo reencuentro con Jorge Zabaleta en el programa. Los tres actores, que dijeron presente en la teleserie «Brujas», recordaron las grabaciones de la comedia que en 2005 obtuvo 50 puntos de rating en su primer capítulo.

Durante el episodio se hablaron muchas cosas, pero finalmente fue Pancho Saavedra quien le consultó a Antonella Ríos por su fuente de ingresos económicos. La misma que inició durante la cuarentena provocada por las restricciones sanitarias del Covid-19.

Antonella Ríos y sus sensaciones sobre la creación de contenido erótico

Con relación a lo mencionado anteriormente, la actriz explicó que es un emprendimiento que hizo para mantenerse durante la pandemia.

«Estábamos encerrados en la casa, yo estaba a punto de vender mi departamento y me dije ‘hay que hacer lo que hay que hacer y vamos de frente sin vergüenza’. Además, a mí me gusta, no es que me esté esforzando en hacer algo que para mí sea una lata», aseguró Antonella Ríos.

Sin embargo, pese a estar contenta con lo que realiza en internet, la chiquilla reflexionó que cree que este emprendimiento le ha cerrado oportunidades laborales.

«Esto abre puertas y cierra puertas, y uno tiene la decisión de qué puertas, yo considero, me sirven o me dan ganas de entrar. La tele cerró las puertas y las marcas publicitarias, yo creo que también. Pero eso pasa por ser un país de doble estándar», opinó Antonella Ríos por el aspecto negativo de las postales eróticas que comparte.