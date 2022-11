José Miguel Viñuela le presta ropa a Cecilia Bolocco tras polémicas declaraciones: «El comentario no fue afortunado»

Cecilia Bolocco dejó en llamas las redes sociales después de una polémica declaraciones que fueron replicadas por muchos famosillos. Uno de ellos fue José Miguel Viñuela, quien se sumó tardíamente al barco de las opiniones durante su programa, «Desde Mi Cocina con la Nené».

«Me dio mucha lata o pena, porque tú sabes que yo considero que la Cecilia es mi amiga, fui al matrimonio y todo el tema…», inició la reciente incorporación de TV+. Asimismo, el animador de Tal Cual agregó: «salió en todos los medios, de alguna manera como que la atacaban, diciendo que un comentario así ella no lo podía hacer», complementó.

El respaldo de José Miguel Viñuela a la ex Miss Universo

«Sentí que no lo dijo con la intención que a veces las redes sociales le dan, independiente de que ella después pidió disculpas correspondientes (…) Me consta que la Cecilia es pura luz, que siempre está tratando de tirar cosas para adelante y positivo», aseguró el ex Mucho Gusto en su espacio online.

Junto con ello, el conductor de televisión realizó un análisis de internet para después aclarar las palabras de Cecilia Bolocco, según su punto de vista. «Que difícil porque las redes sociales al final son como ‘ella dijo esto, entonces matémosla’, yo creo que no fue con mala intención, por lo menos lo que yo vi en el live», dijo José Miguel Viñuela.

Por otro lado, y para continuar refiriéndose a la animadora, habló de los aspectos positivos que caracterizan a Cecilia Bolocco en la actualidad. «Lo que he conocido de la Cecilia, me parece que es una galla súper piola, siempre humilde. No nos olvidemos que ella está tratando de hacer algo por la gente que tiene cáncer», opinó el rostro de TV+.

Finalmente, José Miguel Viñuela volvió a enfatizar sus palabras sobre el aspecto negativo de internet. «… yo creo que el comentario no fue afortunado, está bien, pero ojo, las redes son de condenar, de hacerte mierda, de satanizar una imagen. Insisto, hay que respirar hondo y ver cómo fue la situación», remató el conductor de tevé en su espacio de Instagram.