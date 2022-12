«Tengo un tema que quiero sacar con…»: Martinwhite se baja del V16 para conversar con Radio Activa

Parece que hace solo un mes hubiera salido la popular canción V16, pero la verdad es totalmente distinta. El tema de Martinwhite, que ya lleva 6 meses sonando, ha logrado conseguir más de 9 millones de visualizaciones en YouTube, dejando una evidente marca en el género urbano nacional.

Aunque eso no es todo, ya que en Spotify acumula más de 40 millones de reproducciones, es decir, está pegao’.

Hoy, posterior a su paso por Hiperactiva, en donde habló con nuestro querido Spider G, el cantante nacional se tomó un tiempo para conversar con el equipo periodístico de Radio Activa, soltando varias cositas interesantes.

Un poquito más sobre Martinwhite

Al ser consultado sobre el origen de su nombre artístico, Martin reveló que este nace tras un particular momento. «Es un nombre que no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a un amigo. Estaba vestido de blanco un día y me dijo ‘wena Martinwhite’ y me gustó el nombre’«.

Además, agregó que su carrera como artista tiene una motivación en particular al momento de iniciar. Según sus palabras, esta inicia para poder compartir la alegría y felicidad que tanto lo caracteriza como persona.

Respecto a su compromiso con la música, no dudo en dejar las cosas claras. «Siempre fue algo que yo me lo tomaba en serio, yo dije ‘me quiero dedicar a esto y voy a hacerlo con todo'», expresó el artista.

Su ascenso en la escena urbana

Según contó para la 92.5, el tremendo éxito que tuvo V16, fue algo muy sorpresivo. «Nunca esperé eso, yo solo sacaba mis canciones por empezar a sacar música y explotó ahí en redes sociales, en todos lados. Estoy feliz del explote que tuvo la canción y agradecido con toda la gente que me apoya«.

Esto le abrió las puertas para poder colaborar con más artistas de la escena nacional e internacional, como es el caso de DJ Rocka, Benji Gramitos, El Futuro Fuera de Órbita y Kidd Voodoo.

Respecto a la recepción que ha tenido por parte de sus colegas, aseguró que hay solo puntos positivos. «Me han recibido todos súper bien. El Young Cister ha sido muy buena onda conmigo, el Gino Mella igual, el Kidd Voodoo que es mi hermano hace rato, la Loyalty igual es mi hermana hace arto, buena onda todos los artistas«.

Conociendo esto, surge la duda sobre las fechas de futuras colaboraciones, a lo que el artista inmediatamente abrió la puerta.

«La verdad, no lo sé muy bien. Tengo hartas colaboraciones por ahí«, fue su respuesta respecto a las colaboraciones nacionales, mientras que para las internacionales, fue mucho más concreto. «Tengo internacionales igual. Tengo un tema que quiero sacar con el Gusty DJ, que es un DJ de Argentina, que le mete cabrón».

Además, no le cerró las puertas a una posible vuelta a la Radio Activa, asegurando que «Si seguimos activos, vamos a estar en Activa«.

Revisa lo más reciente de Martinwhite a continuación