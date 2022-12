«Uno no cambia un Mercedes por un Kia»: las fuertes declaraciones de la hija de Mauricio Pinilla

El domingo pasado se filtró un video en Instagram de la comentada nueva relación de Mauricio Pinilla con Gala Caldirola. Lo que se suponía que era un evento familiar, no lo era del todo. Una de las hijas del ex jugador tiene opiniones encontradas sobre la nueva pareja de su padre.

Desde septiembre se sospechaba la relación de la ex chica reality con el conductor de deportes. La ex esposa del Mauricio Pinilla, confirmó que el ex seleccionado de la Universidad de Chile se encontraba en una relación con Gala Caldirola.

En noviembre se habría generado un quiebre entre la parejita por diferencias en común. La ex chica reality no estuvo de acuerdo con fotos que se compartieron de «Pinigol» con sus hijos y ex esposa. El comentarista de deportes decidió dejar la relación para priorizar a sus retoños.

El amor es más fuerte y lo puede todo, a Pinigol y Caldirola se les vio en una historia de la hermana mayor del jugador. La publicación fue borrada inmediatamente y se encontraban compartiendo en un espacio íntimo y confirmaría el regreso de la relación.

La hija de «pinigol» responde con todo

Tras la viralizada historia, no se podían quedar atrás las opiniones de sus hijos. Matilde Gallardo, hija del ex matrimonio, que ocupa el apellido de su madre, a través de una historia de Instagram y video en TikTok, compartió una foto junto a su hermana y madre abrazadas.

«Para mi mamita con #Humor», la publicación estaba acompañada de una viral canción de TikTok. «Uno no cambia un Mercedes por un Kia», agregó la hija de Mauricio Pinilla.

Hace algunos días, Agustina, Matilda y Mauricio, tres hijos de Mauricio Pinilla, decidieron reemplazar su apellido en sus cuentas de redes sociales por el de su madre. Ahora se les puede encontrar bajo el apellido Gallardo.