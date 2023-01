Antonella Ríos calienta las redes sociales con sensual foto en lencería

Como ocurrió hace un tiempo, Antonella Ríos volvió a prender Instagram con una de sus publicaciones. En esta ocasión, la actriz se mandó una sensual imagen en la cual no se demoró en dejar la escoba.

En la misma, la mujer que actualmente vende contenido para adultos, no le tuvo miedo a la censura y se mandó una feroz fotografía.

La foto de Antonella Ríos

La imagen compartida por la famosa actriz nacional, inmediatamente recibió una alta cantidad de reacciones por parte de sus seguidores, evidentemente, por lo explícito que es la misma.

Esta fue publicada durante la tarde de ayer y no cuenta con una descripción en específico, aunque, actualmente, ha cosechado más de 18 mil «me gusta» y más de 200 comentarios. Por esto, la mujer no dudó en fijarla en su perfil de Instagram, motivo por el cual aparece como primera.

Por si no la has visto, te dejamos la imagen a continuación.

Entre los distintos comentarios que recibió la ex «Brujas», se pudieron ver muchos que, incluso, se pasaron un poco.

Algunos de estos, te los dejamos a continuación.

«Porque eres tan bella y sexy me encantaría ser como tú nada se me bien pero tú siempre hermosa 👏👏👏👏.», «Te amo eres el amor platónico más grande que he tenido hermosa.», «Insoportablemente buena 😍🔥» y «Que manera de empezar el año con lo más hermoso reflejo en un espejo que tenga un excelente Año 2023 y que Dios la bendiga siempre», fueron algunos de los mismos.

Recordemos que esta no es la primera vez que Antonella Ríos publica una foto de este calibre, ya que, hace algunos días, la mujer había publicado otra imagen similar.

Esto no tardó en llenarse de reacciones, tal como está ocurriendo en este caso, misma que ha obtenido 39 mil «me gusta» y que ya casi cosecha un total de 500 comentarios.