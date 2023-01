«Estupenda»: Antonella Ríos vuelve a dejar la patá con fotito en lencería

Antonella Ríos no para de cautivar a sus fieles seguidores de su cuenta de Instagram. La creadora de contenido para adultos en Unlok no pierde la oportunidad de deslumbrar con fotitos de alto impacto, mediante su perfil con más de un millón de seguidores.

Así pasó hace poco menos de una jornada en su perfil, donde la actriz dejó la patá con una postal en ropa interior. Antonella Ríos se llenó de piropos tras posar frente a su espejo solamente con un coqueto conjunto de color negro y con un audífonos blancos.

Solamente pasaron un par de horas para que la creadora de contenido erótico recibiera más de 27 corazones y cerca de 300 comentarios que se caracterizaron por ser buenas reacciones en su mayoría.

A la publicación llegó Adriana Barrientos, quien comentó solo unas llamitas de fuego. Mientras que otra famosilla que llegó a la fotito fue la ex Calle 7, Camila Andrade. La también modelo escribió: «Estupenda» junto con recibir la respuesta de Antonella Ríos, quien contestó con un corazoncito rojo.

La reflexión de Antonella Ríos para recibir el 2023

Antonella Ríos compartió una publicación para comenzar el nuevo año con todo. En ese contexto, la actriz escribió una extensa reflexión, donde agradeció y también se mostró contenta con lo que ha vivido y con lo que se viene.

«Comienzo un ciclo cargada de experiencias que nunca pensé que tendría», comenzó diciendo la ex panelista de Me Late en TV+.

«Agradecida de dentro de mis temores y miedos de dar un paso hacia adelante. Agradezco a los que me quieren y a los que desafían, a los que me entienden y los que no porque todo es motivación», agregó.

Para culminar con sus palabras, Antonella Ríos también dijo: «ser poderosa no es cumplir un rol estándar y rígido , serlo es vencer límites aunque sean insignificantes para los demás (…) Me siento feliz», cerró en su perfil de Instagram.