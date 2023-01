«Desperté sexualmente con ella»: José Miguel Viñuela se sincera sobre su vínculo con Paty Maldonado

José Miguel Viñuela participó de la última edición de «Juego Textual» de Canal 13. El animador conversó sobre diversos sucesos en su vida, tanto laborales como personales.

En una dinámica en el programa le tocó dar su punto de vista sobre el rostro televisivo, Paty Maldonado.

La potente declaración de José Miguel Viñuela

En un inicio partió detallando que a Paty Maldonado se le quiere o se lo odia, no existen términos medios a su persona.

«Pero yo he tenido la suerte de conocer el lado humano de la Paty Maldonado», expreso el animador, luego de escoger a la conductora de «Las Indomables» por sobre su otra amiga, Javiera Contador.

El animador de «Tal Cual», manifestó que tiene mucha cercanía con Maldonado. De hecho reveló que ha estado con él en sus peores momentos.

«Cuando yo me fui de TVN, que lo pusieron de ejemplo… Es increíble cuando uno está en el éxito, mucha gente te llama, quiere hacer proyectos contigo, te invitan a comer. «Hoy día vamos a hacerle la despedida a no sé quién». «Sí. «Vamos todos para la casa de allá». «Vamos a comer al restaurante no sé cuánto»», comentó.

En ese contexto, José Miguel Viñuela contó que a penas te vas de un canal el abanico de amigos se achica, pero que ahí siempre estuvo Paty Maldonado

«Dos personas que trabajaban en el mundo de la producción y Patricia Maldonado, que nunca me dejó de llamar. Estando yo incluso en el peor momento me ofreció trabajar en los café concert», reveló Viñuela.

Ante esto, el conductor del programa, Sergio Lagos, se lanzó y le preguntó si alguna vez tuvo un «Touch and go» con Paty Maldonado.

«Si la hubiera conocido, cuando ella era una cantante, digamos… Desperté sexualmente con ella, en esa época», aseguró José Miguel Viñuela entre risas.

Revive el capítulo aquí: