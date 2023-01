Carla Jara habla sobre la pérdida de su embarazo: «Se me derrumbó el mundo»

Recientemente, se dio a conocer la triste noticia de que Carla Jara y Francisco Kaminski habían sufrido la nueva pérdida de un bebé, algo que ya había ocurrido con anterioridad.

El hecho causó gran conmoción en lo que es el mundo del espectáculo, principalmente por las posteriores declaración de la pareja de la actriz.

Ahora, Carla Jara salió a hablar sobre la forma en la que ha llevado el hecho y la forma en la que le ha afectado.

El dolor de Carla Jara

En una entrevista otorgada para el medio LUN, Carla Jara habló más a fondo del respectivo proceso que vivió junto a su pareja.

Respecto al mismo, esta vendría siendo la tercera pérdida que tienen ambos, siendo la primera, un embarazo natural en el año 2019 y la segunda uno de carácter artificial en 2022.

En esta ocasión, el hecho habría ocurrido tras una fecundación in vitro. «Con dos de los 22 óvulos que se fecundaron. Me vinieron dolores punzantes. El huevito, del otro nunca supimos, estaba en la trompa derecha y el óvulo fertilizado no sobrevive fuera del útero. Había que sacar la trompa que me quedaba», explicó en dicha entrevista.

Además, explicó que para esta ocasión se sentían muy seguros, centrándose en que incluso, ella había cambiado su alimentación tras haber descubierto que era intolerante al gluten.

«Esta vez mis ilusiones fueron altas, súper altas, porque estaba apostando a mis últimas posibilidades, mis últimos huevitos», fueron las palabras de Carla Jara.

Su apoyo emocional

A pesar de todo, la actriz y su pareja estaban optimistas en un principio. «Si esta vez no funciona, seguimos de manera natural con la trompa que me quedaba».

Aunque todo esto no terminó saliendo de la forma esperada. «Cuando me entero de que el huevo estaba en la trompa y había que sacarla, se me derrumbó el mundo. Abracé al doctor y lloré mucho rato», expresando que «no podía entenderlo».

Además, explicó que la posibilidad de un nuevo embarazo es casi imposible, agregando que sería algo excesivamente costoso.

Respecto a su apoyo emocional, expresó el lugar en el cual sentía un poco más de calma. «Me refugio en mi familia (…) mis amigas vinieron a verme, están mi mamá y mis hermanas», algo que la está ayudando en su principal objetivo de sanar.