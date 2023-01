«Como si fuera el ratón Mickey»: hacen bolsa a Daniela Aránguiz por foto con Bolsonaro

Tal como te hemos dicho en ocasiones anterior, Daniela Aránguiz agarró sus pilchas y se mandó a cambiar a Estados Unidos de vacaciones y para pasar las fiestas de fin de año.

En ese contexto, la ex chica Mekano no solo llamó la atención con su look para ir a un concierto de Daddy Yankee ni tampoco con los perreitos que se mandó, sino que por una cosa totalmente distinta.

Durante las últimas horas las redes sociales, en especial Twitter, no perdonaron a Daniela Aránguiz por publicar una foto con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se mandó a cambiar a Estados Unidos después de que asumiera el nuevo mandatario, Lula da Silva.

«Con mi presidente», fue lo que escribió la ex chica Mekano en la postal que subió a sus historia de Instagram, donde aparece con Bolsonaro.

Recordemos que la influencer vivió muchos años en Brasil debido a los dos pasos de Jorge Valdivia en el club de fútbol, Palmeiras.

La lluvia de criticas a Daniela Aránguiz por la polémica postal con Jair Bolsonaro

Claramente el registro no pasó desapercibido, ya que también se viralizó el video del momento en el que tanto Daniela Aránguiz como Jorge Valdivia hablan con el exmandatario brasileño, después de haber hecho fila para conversar con él.

«Fue a Orlando a hacer fila para tomarse una foto con Bolsonaro como si fuera el ratón Mickey»; «Deja al descubierto su precario nivel intelectual al subir una foto orgullosa junto a Bolsonaro»; «Subiendo foto con Bolsonaro es lo más rancio de lo que va de 2023»; «Excelente momento para que Daniela Aránguiz diga que Bolsonaro es ‘su presidente’ 🤡», expresaron algunos de los cibernautas mediante Twitter.

Es importante señalar que mientras Jair Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos, sus seguidores realizaron un asalto al Palacio presidencial, la Corte Suprema y el Congreso de Brasil.