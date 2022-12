¡Terremoto!: Daniela Aránguiz deja la grande con intenso perreo en show de Daddy Yankee

Daniela Aránguiz ha dado que hablar durante las últimas horas, debido a su reciente viajecito en familia a Estados Unidos para pasar la fiestas de fin de año. Misma escapada que aprovechó a para ver, junto a su hermano a Rigeo, a Daddy Yankee en Orlando.

En esa misma línea, la ex chica Mekano se llenó de criticas tras su compartir su outfit para ir al show de King Daddy. Pero esto no le importó a la panelista de Zona de Estrellas, pues la chiquilla dejó la grande tras compartir diversos videos en sus historias de Instagram, bailando al ritmo del Big Boss.

Los videos de Daniela Aránguiz en el recital de Daddy Yankee

En un primer registro, la influencer compartió un video bailando «Remix», uno de los primeros temas del setlist de King Daddy en su gira, «La Última Vuelta World Tour». En el video se puede ver a Daniela Aránguiz disfrutando junto a su hermano Rigeo de la despedida del Big Boss.

Pero la cosa no quedó, ya que las historias continuaron, tal como el video que subió más tarde bailando al ritmo de «Shaky Shaky». En esta ocasión, dándolo todo en un perreo de aquellos donde lució su osado outfit, que tuvo diversas reacciones en su perfil.

Las críticas que recibió en su perfil

«Mi pinta para el show de Daddy ❤️ a lo chica Mekano», escribió la influencer en su cuenta de Instagram. Esta fue la primera publicación que sumó más de 11 mil corazones y más de 500 comentarios, entre los que predominó la mala onda.

«Habíaa q disfrazarse?»; «Muy chula la vestimenta 🤷🏼‍♀️»; «Con tantas Lucas y tan mal gusto»; «Que tipa más chula !!Esta es la versión cote López pero versión FRUNA 😂😂😂😂😂»; «Imita a la Cote, pero naaaa 😂😂😂😂😂»; «Un poco vulgar la tenida, pero bueno. La plata no hace la elegancia», fueron solo algunas de las reacciones mala leche en el perfil de Daniela Aránguiz.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que hasta Junior Playboy llegó a comentar la publicación. «123 rika dani yo le puedo hacer la magia que el mago no pudo juniorplayboy69😍», escribió ex chico reality.