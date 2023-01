«Pasé 25 días hospitalizada»: Paulina Nin hablará sobre la grave enfermedad que enfrentó

Llega la segunda semana del año y con ello una nueva tanda de capítulos de Juego Textual. Asimismo, el espacio animado por Sergio Lagos y protagonizado por ocho panelistas tendrá como nueva invitada a la animadora, Paulina Nin de Cardona.

La actual rostro de REC TV (la señal retro de Canal 13), hablará de diversos temas tales como su cara a cara con Antonio Vodanovic en 1982 por una de las cábalas del animador; la muerte de su perrita llamada «Cosita», y la grave enfermedad que enfrentó y lo difícil que fue llegar al diagnóstico de la misma.

El complejo diagnóstico a Paulina Nin que demoró en llegar

Al hablar de su primer matrimonio con Canuto Errázuriz, la conductora de tevé recordará que los últimos años de los 13 que estuvo casada no lo pasó bien, ya que había sido diagnosticada con la enfermedad de Crohn.

«Ese período final me sentí bastante sola, él no se dio nunca cuenta de lo grave y lo dolorosa que era mi enfermedad, física y espiritualmente. No lo pasé bien, él era más amigo de sus amigos, yo estaba sola y con los dos niños, así que un día me decidí y dije ‘No más’ (…) Creo que uno se debería casar con un contrato que dure cinco años renovable por otros cinco siempre que las dos partes estén conformes. Sino, se disolvió la sociedad», sostendrá Paulina Nin.

Igualmente, acerca de la enfermedad de Crohn que padece, Paulina puntualizará que fue diagnosticada hace 30 años, y que costó mucho dar con su dolencia. «Yo estaba muy mal. Pasé 25 días hospitalizada en la Clínica Alemana y no daban con lo que tenía, llegaban todos los días a decirme qué no tenía, ni Sida, ni lupus, psoriasis, artritis reumatoidea, pero no sabían lo que tenía. No me podía mover con las articulaciones inflamadas», rememorará.

Tras saber lo que tenía, llegó un punto en que vivir así se hizo insostenible para la animadora, a menos que se operara. «Pasé por muchos cirujanos que me decían que no me podía operar. Pero yo no podía comer, no podía tomarme una taza de té, era como si me pasaran una virutilla por dentro. Hacía el ‘Cuéntame’ en TVN y pesaba 48 kilos», revelará Paulina Nin.