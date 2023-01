Daniella Campos fue detenida por violencia Intrafamiliar en El Tabo

Daniella Campos, la reconocida periodista y ex Miss Mundo Chile 1998 fue muy conocida en el mundo de la farándula de los años 2000.

Ahora, volvió al ojo público y no por algo bueno. La modelo, fue detenida en la comuna de El Tabo.

¿Qué pasó con Daniella Campos?

Según rescató el medio del litoral central, TV Costa, Daniella fue detenida al rededor de las 2 de la madrugada de este jueves 26 de enero por el cargo de violación de morada. La periodista habría estado bajo los efectos del alcohol.

Además, su actual pareja, la denunció por agresiones. En ese contexto, la víctima, fue trasladada hasta el CESFAM de la comuna playera y posteriormente, fue diagnosticado con lesiones de carácter leve.

Carabineros declaró que en el lugar se encontraba la hija, menor de edad, de Daniella Campos.

El pasado de la ex Miss Mundo

Hace unos años, Daniella Campos, confesó haber sido víctima de violencia intrafamiliar. La situación se habría dado con su ex esposo, Esteban Caldentey durante 8 años.

El registro que fue eliminado lo compartió en 2021. En el video ella detalló lo que ocurrió esa noche y todo lo que ha experimentado a lo largo de los años al interior de su matrimonio.

«Yo Daniella Campos soy víctima de violencia intrafamiliar, tanto física como psicológica, hace ocho años. Me costó mucho tiempo denunciarlo, por vergüenza, por ser una persona pública, por diferentes motivos. Quizás las mujeres u hombres que me están escuchando van a saber lo que eso significa», declaró en ese entonces.

«Hay una menor de por medio y nosotros como padres debemos proteger a nuestros hijos por sobre todas las cosas. Esto está en una carpeta investigativa que está en manos de la justicia hoy día, pero yo quiero enfrentar el tema. Quiero pedirle a ustedes que no cometan el error que yo cometí, que no callen, que no normalicen las situaciones, que nada justifica el no ser feliz», finalizó en el registro y lo recabado según RadioActiva.