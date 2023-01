El emocionante mensaje de Daniel Fuenzalida para su hija por sus 21 años

El locutor de la RadioActiva, Daniel Fuenzalida, está viviendo un gran momento en su vida, algo que se ve evidenciado en su reciente confirmación como uno de los jueces para lo que será el Festival de Viña en su edición 2023.

Sin embargo, su gran cantidad de tareas no han sido un impedimento para tomarse un tiempo y saludar a su hija a través de sus redes sociales, por sus 21 años de vida.

El lindo saludo de Daniel Fuenzalida

Como ya adelantamos, todo ocurrió a través del Instagram personal de Daniel «exHuevo» Fuenzalida, quien escribió desde lo más profundo de su corazón un precioso mensaje.

El mismo, fue acompañado por la imagen de su hija, Ignacia, quien fue la protagonista del lindo momento por su nuevo año de vida.

Además de la fotografía, como mencionamos anteriormente, el locutor y próximo juez del Festival de Viña, dejó caer todas sus emociones en palabras.

«Y llegaron los 21 !!!! No sabes el orgullo que me da en lo que te has convertido mi niña linda , mi Ignacia , una mujer increíble que para mi siempre serás mi niña y mi luz», escribió en un principio.

Posteriormente, continuó con sus dichos. «Solo pido que seas feliz y que de acá en adelante todas las decisiones que tengas que tomar hazlas con convicción , si te equivocas no importa se intenta de nuevo pero que cada decisión se realizada con todo, si resulta estare a tu lado para celebrar si no resulta estare a tu lado para levantarnos!»

Finalmente, terminó con una linda frase para su hija. «Se feliz mi amor y disfruta la vida , te amo igual y más que hace 21 años Feliz cúmplenos mi Ignacia 🎂🎂🎂🎉🎉🎉».

La publicación tuvo una linda reacción por parte de sus seguidores, quienes llenaron de buenos deseos y felicitaciones a Ignacia, a través de la caja de comentarios del perfil de su padre, Daniel Fuenzalida.