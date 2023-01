El incómodo momento que vivió Paty Cofré en Podemos Hablar

En la última edición de Podemos Hablar de Chilevisión, participó la comediante y ex integrante de Morandé con Compañía, Paty Cofré.

En ese contexto, el animador Jean Philippe Cretton le realizó una pregunta sin filtro a la comediante sobre su relación con Mauricio Flores y Ernesto Belloni.

¿Qué le pasó a Paty Cofré?

«Dos hombres que han sido importantes en tu vida desde la perspectiva laboral. Has trabajado con estos dos comediantes, pero ¿con cuál te quedarías?, ¿Cuál te genera más simpatía?», preguntó el animador.

«Me quedaría con Ernesto Belloni, porque es más caballero. Estuve trabajando con él, lo pasamos muy bien porque es gracioso, simpático, buen compañero. Me trata muy bien y paga al día», confesó Paty Cofré.

«Con esto, infiero que Flores tiene las características contrarias», arremetió JP Cretton.

«Flores es gracioso y simpático, pero de repente se pone medio huevoncito. En realidad, a veces me pica y ya no lo quiero ver ni en pintura», se sinceró la animadora.

Ahí fue cuando comenzó el impactante momento, apareció el mismísimo Mauricio Flores para encararla por sus recientes dichos.

«Mira qué lindo, cómo te vengo a pillar. Te escucho hablando de que prefieres a Belloni», explotó Mauricio.

«Estábamos haciendo un chiste, huevón», explicó Paty Cofré.

“No me grites tampoco. Jaime tiene la culpa de todo, anda a retarlo a él. Discúlpame. Me hicieron una encerrona», agregó la ex Morandé con Compañía.

«Si no fuera porque te amo tanto… Eres la única a la que le pongo un peldaño especial cuando se va a subir a mi camioneta. Quiero que me demuestres ante todo el público que tú también me amas», contestó el comediante en un tono romántico.

«Te amo mucho», contestó Paty Cofré para posteriormente darle un apasionado al comediante.

