«Fue muy triste como me fueron sacando»: Kathy Salosny se sincera sobre su salida de Mucho Gusto

Kathy Salosny llegó a Canal 13, pero con el fin de protagonizar uno de los recientes capítulos de Juego Textual. La animadora habló de distintos temas como su relación con Felipe Camiroaga y las salidas de dos matinales de la pantalla chica chilena: Buenos Días a Todos y Mucho Gusto.

Fue en la primera sección del programa llamada «Campo Minado», donde Begoña Basauri le consultó por las mediáticas salidas de los espacios matutinos. En ese contexto, la conductora de tevé confesó que su migración del matinal de Mega fue la más dolorosa.

Kathy Salosny se confiesa en el programa de Canal 13

«Son salidas distintas, al ‘Buenos días a todos’ llegué básicamente a hacer un reemplazo. Yo tuve siempre la sensación de que no iba a ser de larga duración. En cambio, el ‘Mucho gusto’ es un programa que fuimos construyendo juntos con Lucho Jara y que se convirtió en un fenómeno. Fue muy triste cómo me fueron sacando de ahí. Eso afecta la confianza, la autoestima, y no quedó otra que retirarse», comenzó respondiendo Kathy Salosny.

Consultada por los motivos de esa gradual salida del espacio matutino, la animadora sostuvo que es un problema sistemático que las mujeres tienen en el negocio televisivo.

«La televisión es muy cruel con las mujeres. Las mujeres en televisión tenemos una fecha de caducidad, porque vamos cumpliendo años, nos van saliendo canas o nos vamos poniendo un poco más gordas. Creo que en mi caso fue un tema de edad. Además, no tenía una buena relación con el productor ejecutivo. Ese último tiempo fue todo muy doloroso. Es triste cuando haces todos los intentos por llevarte bien con una persona y no resulta», indicó conductora de tevé.

Adicionalmente, dijo que su forma de vivir y de pensar empezó a ser un problema a la hora de relacionarse con la jefatura del programa.

«Me sentí cuestionada porque no soy casada, porque no tengo hijos, porque soy feminista y digo las cosas que pienso y cómo las pienso. Me decían por interno: ‘Ella, la feminista’. Se te respeta menos cuando no tienes hijos», opinó.

Al respecto, Begoña Basauri, quien fue parte del mismo matinal un año después, manifestó que su experiencia en el programa fue totalmente distinta, probablemente debido a lo que había pasado con Kathy Salosny.

«Siento que yo llegué a ese lugar precisamente por todo aquello que a ti se te criticaba: porque no era casada, porque no tenía hijos y porque soy feminista», replicó la panelista.