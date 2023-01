¡Kie!: adulto mayor se hace viral por expulsar a familia de playa en Panguipulli

Al igual que ocurrió hace un tiempo en las orillas del lago Ranco con el presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, ahora fue el turno de un adulto mayor quien expulsó a una familia de un balneario de Panguipulli.

El video del momento ha sido muy comentado durante las últimas horas, después de ser expuesto en el noticiario de Chilevisión. Este registro fue grabado por una mujer que enfrentó al hombre, quien procedió a expulsar a ella y a toda su familia.

Además, cabe destacar que el polémico hombre estaba tomando solo en la orilla de la playa La Puntilla. Incluso, este mismo sujeto aseguró que era dueño de 300 hectáreas.

Pero la controversial situación no se quedó en los hechos descritos anteriormente, ya que también se hizo presente el lugar un funcionario de la Armada. Ahí fue donde se vio quien si y quien no tenía la razón.

El polémico momento del adulto mayor en Panguipulli

«Lo que pasa es que estábamos nosotros acá, no había nadie, y resulta que después llega, le dijimos que si podíamos quedarnos un ratito, una hora, y nos dijo que no. Que era su casa, que nos fuéramos, porque a él le incomodaba que nosotros estuviéramos acá. Yo tenía entendido que las playas no son privadas», relató un veraneante dirigiéndose al personal de la Armada.

Ante este punto de vista de la historia, el mismo adulto mayor dijo: «yo no los eché», entregando otra versión a la de los videos que fueron grabados.

«Nos está echando de aquí, de la playa. Yo estoy aquí con los niños y no estoy haciendo ningún problema», respondió una de las personas indignadas con la situación. Ahí fue cuando el mismo hombre señaló volvió a expresar su visión de las cosas. «Todo esto es un campo de 300 hectáreas», insistió el sujeto que estaba sentado en una silla de playa solo con traje de baño.

Tras todos los intercambios de palabras, el funcionario de la Armada aclaró que todas las playas chilenas son públicas y de libre de acceso, según pudo consignar Corazón.

