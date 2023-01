La preocupante confesión de Raquel Argandoña: «Que ganas de no despertar»

En lo que fue el episodio del 6 de enero, del programa «Tal Cual», transmitido por TV+, Raquel Argandoña habló en profundidad respecto a su estado y cómo el cansansio ha afectado su vida.

Recordemos que la mujer es actualmente panelista de dicho programa, donde comparte espacio con José Miguel Viñuela y otros conocidos rostros de la televisión nacional.

La confesión de Raquel Argandoña

Todo ocurrió durante el ya mencionado episodio, mismo en el cual la mujer, volvió a hablar respecto a detalles sobre su vida.

Esto no es algo nuevo, ya que, recientemente venía de hablar sobre la vez en la que le pusieron los cuernos y que concluyó con una potente venganza de su parte.

En cuanto a lo ocurrido en el más reciente episodio, según lo consignado por tiempoX, todo habría ocurrido mientras se hablaba respecto a estado que aparentemente produciría la vacuna contra el coronavirus.

El hecho se dio mientras se encontraba en conversaciones con el ya mencionado José Miguel Viñuela y con Iván Arenas, momento en el que se plantearon los efectos de dicha vacuna, en la vida cotidiana.

Bajo este contexto, hubo un momento en el que la «Quintrala» expresó lo que ella ha sentido. «Sabes lo que me está pasando, no muy seguido, yo soy súper power, siempre me doy ánimo, me levanto a las 5:40, hago cosas, no duermo siesta, soy súper activa», partió contando.

Aunque posteriormente continuó expresando: «Pero de repente yo digo, no sé si a ustedes les pueda pasar, no es de depresión y nada», aclaró, «que ganas de no despertar».

Ante esto, la respuesta inmediata por parte de José Miguel Viñuela no se hizo esperar. «De dormir eternamente».

La cual fue corroborada con un directo «Sí», evidenciando así que es algo más común de lo que quizás podía pensar Raquel Argandoña.