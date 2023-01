La sensual sesión de fotos de Kel Calderón que encendió las redes

Kel Calderón se mantiene activa en su peguita como influencer de distintas reconocidas marcas. Y, junto con lo anterior, la chiquilla también aprovecha de llevarse todas las miradas en las redes con cada fotito que sube.

Así ocurrió hace muy poquito, pero en esta ocasión no fue una publicación subida en su cuenta de Instagram con cerca de dos millones de seguidores. Ahora fue la fotógrafa Javiera Eyzaguirre quien subió parte de una sensual sesión de fotos que realizó con la hija de Raquel Argandoña.

Las postales de Kel Calderón que dejaron la grande

«It’s too hot out there (hace mucho calor ahí afuera) 🔥 Recordando estas épicas fotos que solo podría haber protagonizado @k3lcalderon«, escribió Eyzaguirre en la bajada de la serie de postales que encendieron las redes una vez más.

Asimismo, en los registros mencionados, la influencer se luce con un ajustado vestido naranja. El mismo que deja su espalda al descubierto y que sumó más de mil corazones además de varias reacciones de los internautas, que dejaron su emoji de llamita de fuego.

El comentado inicio de año de la chiquilla

La hija de Raquel Argandoña partió el año con todo tras lucir el atuendo que eligió para ir al evento de una conocida marca de whisky.

Kel Calderón sorprendió por el diseño dorado en el busto que tenía en el vestido, además de posar con su cabello suelto y ondulado.

La publicación se llenó de comentarios positivos de quienes quedaron asombrados con la belleza de la chiquilla, incluso comparándola con Dua Lipa.

«Hermosa mujer❤️»; «Nuestra Dua lipa chilena!! 😍😍👏👏👏»; «Linda🔥»; «Tu eres preciosa🔥🔥», fueron parte de los piropos, a lo que se sumaron la ex chica reality, Wilma González, escribiendo: «Wow! Impresionante ❤️🔥», además de la comunicadora, Millaray Viera, quien dejó su emoji de llamita de fuego.

Aunque también hubo comentarios que no aprobaron la prenda, que puedes ver en el siguiente enlace. Al igual que las fotitos que fueron ampliamente comentadas.