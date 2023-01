«Qué onda lo diosa»: Kel Calderón deslumbra con atrevido look dorado

Kel Calderón no para de sorprender a los cerca de dos millones de seguidores que tiene en su Instagram. La chiquilla deslumbra cada vez que puede a los cibernautas con algunas postales, tal como lo hizo hace poco con un osado look dorado.

Fue hace solo un par de días cuando la influencer hace poco andaba en el viejo continente. Desde allí deslumbró a sus fieles seguidores con una sesión de fotos desde la capital de Inglaterra y el Reino Unido.

«Lo hicimos a las 4:00 am en Londres xq estamos locos 🧡 Hacía un frío y un viento del terror, pero quede muy muy emocionada con el resultado 🧡🫶», expresó Kel Calderón previo a volver a deslumbrar a todos con unas nuevas fotitos.

El potente y criticado dorado de Kel Calderón

La hija de Raquel Argandoña volvió a dejar la patá en redes, después de lucir el atuendo que eligió para ir al evento de una conocida marca de whisky.

Kel Calderón sorprendió por el diseño dorado en el busto que tenía en el vestido, además de posar con su cabello suelto y ondulado.

La publicación se llenó de comentarios positivos de quienes quedaron asombrados con la belleza de la chiquilla, incluso comparándola con Dua Lipa.

«Hermosa mujer❤️»; «Nuestra Dua lipa chilena!! 😍😍👏👏👏»; «Linda🔥»; «Tu eres preciosa🔥🔥», fueron parte de los piropos, a lo que se sumaron la ex chica reality, Wilma González, escribiendo: «Wow! Impresionante ❤️🔥», además de la comunicadora, Millaray Viera, quien dejó su emoji de llamita de fuego.

Sin embargo, pese a la buena cantidad de buenos mensajes, también hubo un porcentaje de cibernautas que no aprobaron la prenda de Kel Calderón.

«kel tu vestido no te favorece no me gustó»; «Bota el vestido se ve horrible 🤦‍♀️»; «Eres tan linda, tan dama. 💕. Pero ese vestido no te queda», son solo algunos de los mensajes que recibió la influencer en su perfil.