«No se me respetó el contrato»: Andrés Baile soltó la pepa sobre su despido de Mega

Sígueme y te Sigo es uno de los programas de televisión que constantemente están soltando todas las sorpresitas y secretos de la farándula nacional y esta vez no fue la excepción. En esta ocasión, el protagonista de la polémica fue Andrés Baile, que contó la firme sobre su salida de Mega.

El hecho ocurrió hace 8 años y revivió tras las recientes declaraciones de Kathy Salosny en contra del programa Mucho Gusto y del canal Mega.

Los dichos de Andrés Baile

Como ya mencionamos anteriormente, el hecho ocurrió durante la emisión del programa Sígueme y te Sigo, específicamente en lo que fue la emisión del pasado 11 de enero del presente año.

En la misma, se comenzó a discutir respecto a las declaraciones de Kathy Salosny, quien comentó que no la había pasado tan bien en Mega, mismo canal del cual, hace 8 años, fue despedido Andrés Baile.

Bajo este contexto, Baile comenzó con sus primeros dardos contra el canal, dando un poco de contexto. «A mí por lo menos una vez, no voy a decir el canal porque da lo mismo, pero primero yo tenía un canje de ropa y me lo quitaron».

Aunque esto no fue lo único, ya que posteriormente, le habrían quitado su estacionamiento exclusivo en el canal.

Estas acciones fueron algo que le abrieron los ojos, ante lo que se vendría. «Ahí dije aquí viene algo. Y a la semana siguiente me pegaron la patada en el poto», expresó.

Ante esto, Kaminski no se guardó nada para su compañero de trabajo. «Cuando se fue del canal, de Mega, que estuvo ocho años, se fue hablando pura peste y echándole la culpa a quien pillara»

Esto generó la inmediata respuesta por parte de Andrés Baile, quien dio sus motivos. «Perdóname, esa vez yo me fui gritando porque no se me respetó el contrato, porque me echaron en junio y yo tenía contrato hasta diciembre, pero por necesidades de la empresa me podían echar, entonces eso a mí me cargó», concluyó el panelista, según lo consignado por FMDOS.