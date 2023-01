¿Se va a España con sus hijas?: Mónica Godoy cuenta la firme tras su separación con Nicolás Saavedra

Fue a mediados de mayo cuando Mónica Godoy, a través de un comunicado en su Instagram, confirmó su quiebre después de 22 años de matrimonio con el actor Nicolás Saavedra.

En ese contexto, recientemente se comenzó a especular que la actriz se iba a ir a vivir a España junto a sus dos hijas. Esto sería totalmente falso, según la misma artista nacional confirmó en conversación con Revisa Sarah.

Mónica Godoy aclara todos los rumores

«Creo que aquí se toma por certera mucha información que no se tiene de primera fuente. No me voy a ir a vivir a España, tengo una buena relación con ese país, me gusta mucho y estoy haciendo otro tipo de cosas que no tienen que ver con lo profesional, así que voy y vengo. Y mis hijas son muy chicas aún», declaró la actriz en primera instancia en respuesta a los cahuínes de su vida.

Además, la también productora aclaró que sería una gran oportunidad ir a buscar oportunidades como actriz a España, pero que el aspecto familiar es más importante. Aunque por otro lado, Mónica Godoy no descartó la posibilidad de migrar al otro lado del Océano Atlántico en un futuro, cuando sus hijas sean adolescentes.

La artista también aclaró que el «comunicado» que confirmó su quiebre con Nicolás Saavedra fue para calmar los rumores originados en farandulandia para asegurar la tranquilidad de sus retoñas. Aunque en sus propias palabras, afirmó que su objetivo no cumplió del todo y aclaró que su relación con Nicolás Saavedra no ha pasado por ningún distanciamiento.

De igual modo, Mónica Godoy contestó a la sensación de «pena» que tuvo la gente después del fin de su relación con el conocido actor nacional.

«Entiendo que en un momento donde las relaciones son tan desechables se produzca esta pena, pero nosotros y nuestras hijas estamos muy bien, todo está fluyendo de manera armónica», expresó junto con agregar que tras el quiebre, «no se destruyó ninguna familia» y que solo cambió la forma de vivir.