«Tenga respeto por la memoria de mi hijo»: mamá de Tomás Bravo responde a Paty Maldonado tras fuertes declaraciones

El caso de Tomás Bravo, el niño de tres año fallecido en la comuna de Caripilun, tomó un nuevo camino durante la última tras filtrar un presunto testigo clave. Esto motivó a Paty Maldonado a realizar unas acusatorias declaraciones contra la mamá de Tomasito, quien no se quedó en silencio tras esas graves palabras.

«¿Qué es lo que tiene que hacer una mamá? (…) Yo no dejaría que mi hijo de 3 años salga con nadie a buscar animales. Se puede resbalar, le puede pasar un animal por encima…. ¡No puede ser! Entonces hay varias cosas que son culpables de la muerte de ese niño», señaló la opinóloga, según consignó Pudahuel, y quien recibió la respuesta por parte de Estefanía Gutiérrez, la madre interpelada.

Mamá de Tomás Bravo responde al polémico rostro farandulero

«Yo no soy de ningún partido político, pero tengo entendido que esta señora se dedica a eso: hablar de política, farándula y defender a la dictadura», comenzó diciendo Gutiérrez, en respuesta a las palabras emitidas en el reciente episodio de Las Indomables en YouTube.

Junto con lo anterior, la mamá de Tomasito también cuestionó el tiempo en el que Paty Maldonado decidió hacer un análisis del tema. «Señora Patricia Maldonado, a usted me dirijo: ¿A esta altura viene hablar del caso de mi hijo? ¿Por qué no lo hizo antes? Primero, a mí me da exactamente lo mismo que piense y opine de mí como madre, no me interesa su opinión personal», continuó diciendo, tal como rescató Publimetro.

«Lo único que le puede decir es que, si va hablar del caso de mi hijo, infórmese y deje las groserías de lado, tenga respeto por la memoria de mi hijo», solicitó Estefanía Gutiérrez a la opinóloga.

Igualmente, la mujer que sigue buscando respuestas ante la muerte de su hijo, pidió respeto por toda la familia que lo ha pasado en el último tiempo. «No somos el Presidente de la República, un político para que nos tenga en su boca», declaró.

«Aquí se equivocó, está hablando de una muerte muy delicada que involucra a un niño, a mi niño. Y bueno, así como aprovechó de hablar del caso de mi hijo, hable de lo mal que funciona el sistema judicial en Chile y la corrupción que hay», complementó Estefanía Gutiérrez, quien también contó que tiene terapia semanal y está con antidepresivos.

«Siempre me digo a mí misma y a mi psicóloga, cómo cresta deje salir a mi hijo ese maldito día. No crea que no lo hago… Y no es necesario ya repetirlo», cerró la mamá de Tomás Bravo.