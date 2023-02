Ana Gabriel anunció su retiro de los escenarios tras ser pifiada en concierto

Una imprevista situación vivió la cantante, Ana Gabriel, mientras realizaba un concierto en Los Ángeles, Estados Unidos. La cantante mexicana fue pifiada, luego de dar un discurso político que levantó el descontento del público.

El percance ocurrió, mientras la solista comentaba la situación que atraviesan países Latinoamericanos. No obstante, tras la reacción de la audiencia, Ana Gabriel, lanzó el mensaje del futuro de su carrera.

¿Qué dijo la cantante mexicana?

«Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando de verdad se está hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan una libertad total. No soy política, soy una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua, por eso vengo a Estados Unidos», inició.

«Voy a defender a Latinoamérica hasta donde me sea posible, así como defiendo a México, les guste o no. Es cierto que pagaron para escucharme cantar, si no quieren escucharme hablar, muy facilito, pongan el CD en su casa y ya no me van a escuchar hablar», finalizó Ana Gabriel.

Posteriormente, el publicó quedo desconcertado y realizó los reconocidos silbidos de abucheo. La cantante, al percatarse comunicó lo que nadie esperaba.

«Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos, porque estoy cansada. Porque tengo derecho de vivir», finalizó.

Tras, el nefasto momento, Ana Gabriel, se desahogó publicando un mensajito en su Instagram.

«Esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad», inició la solista.

«Pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la Artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como Artista», finalizó la cantante.

Revive el momento acá:

