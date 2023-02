Leonardo DiCaprio es criticado tras ser sorprendido con pololita 30 años menor

Leonardo DiCaprio, es uno de los actores más reconocidos a nivel mundial. Desde que la popularidad de «Titanic» estalló, no ha dejado de realizar películas que han sorprendido al público.

No obstante, su vida amorosa, nunca ha dejado de sorprender. Existe un mito urbano que el actor no sale con mujeres mayores de 25 años. De hecho, siempre que tiene una pololita por ahí, termina por motivos desconocidos después de cumplir esa edad.

El anterior romance del intérprete de «Atrápame si puedes» duro 4 años y empezó cuando la modelo, Camila Morrone, tenía 21 años. Según medios estadounidense, la pareja fue vista por última vez justo a semanas del cumpleaños número 25 de Morrone.

El nuevo amorío de Leonardo DiCaprio

A través de redes sociales como: Twitter, Instagram y TikTok, se viralizó la imagen del actor acompañado de una joven modelo de nada más ni nada menor que 19 años, Eden Polani.

Ambos se encontraban celebrando el lanzamiento de un EP de la cantante Ebony Riley y según testigos del evento, la parejita estuvo divirtiéndose todo lo que duro el evento.

Las diversas reacciones

Los internautas demostraron inmediatamente sus descontento a través de las redes sociales. De hecho, uno de los comentarios que nos llamó la atención fue que a Eden, aún le faltaban 7 años para nacer, cuando se estreno «Titanic».

«Un tipo de 48 saliendo con una mujer de 19 …es asqueroso por muy Leonardo Dicaprio que seas», «Tengo mucha curiosidad de saber de qué hablan Leonardo DiCaprio y su novia de 19 años», «Él en 1997 estaba ahogándose en el Titanic y a ella le faltaban 6 años para nacer» y «muy Leonardo DiCaprio puede ser pero esta mal», comentaron algunos usuarios de la red el pajarito azul.

Otra que nos impactó, que un usuario comparó a Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonistas de The Last Of Us, ya que tienen la misma edad que Leonardo DiCaprio y su supuesta nueva chiquilla.

Revisa la postal acá:

Por si ves a Leonardo DiCaprio entre las tendencias es porque le han hecho una foto con su nueva novia de 19 años. Hay una cantidad enorme de memes y chistes sobre la obsesión de Leonardo DiCaprio con las chicas jóvenes. A mí me da demasiado mal rollo como para hacer humor. pic.twitter.com/hTs1cSpM7o — #PorQuéTT (@xqTTs) February 7, 2023