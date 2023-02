«Me sentía literalmente así»: Polimá Westcoast contó para RadioActiva el origen de «Ultra Solo» previo a Viña 2023

Seguimos con las noticias respecto a Viña 2023, mismas que constantemente caen tras las distintas presentaciones de los artistas en el tan prestigioso show que tiene lugar en la Quinta Vergara.

En esta ocasión, el hecho que te traemos llegó en la conferencia de prensa realizada por Polimá Westcoast previo a lo que será su presentación en el escenario de Viña 2023. En dicho espacio, nuestro querido JL Godoy sacó toda su experiencia como periodista y se las mandó con una pulenta pregunta acerca del más grande hit de Polimá, «Ultra Solo».

La importancia de «Ultra Solo»

Como te mencionamos en un principio, la noticia vino en exclusiva por parte de la voz del Portal del Web, que en este momento, se movió a Viña para convertirse en El Portal del Fest.

Bajo este mismo punto, llegó la pregunta acerca del origen e influencia que el tema ha tenido la canción en la vida del cantante nacional, algo que respondió de manera muy concreta.

«Ultra Solo significa mucho. Es algo que tiene mucha pasión, mucha fuerza, porque siento que todo lo que apele al sentimiento es un factor en común que compartimos como seres humanos», respondió en un inicio Polimá.

Posteriormente agregó las motivaciones que lo llevaron a escribir el tan famoso tema: «Cuando hice la canción me sentía literalmente así, porque, por mi trabajo han pasado varias situaciones que me encuentro literalmente así. O sea, tuve que pasar la navidad solo, el año nuevo solo, con mi productor, pero eran tres personas».

A lo que después complementó con: «entonces me faltaba ese cariño familiar, el cariño que te da la gente y todo, porque en verdad me sacrifico mucho por esto. Como que lo daría todo y lo volvería a hacer una y otra vez, es algo que amo, es mi pasión».

El origen en concreto

Respondiendo a la misma pregunta, el artista explicó en concreto el origen de la canción. «Cuando hice esa canción estaba en Argentina, me tocó estar todo el mes allá. Dio la situación de que un día antes de que la grabara, estaba con Duki y él al día siguiente en la mañana me dice ‘tengo covid’. Yo lo había visto, estuve con él, carretié con él».

Sin embargo, esto no terminó siendo un impedimento para lograr su objetivo. «Ese día en la mañana yo me levanté, nunca pensé que tenía covid, gracias a Dios no me dio, me mantuve positivo ahí con la mentalidad. Fui al estudio, él (Duki) me pasó las llaves de su estudio, fui igual y grabé esta canción. Lo especial de esta canción es que la grabé en una toma, o sea, es como una especie de freestyle, porque no lo escribí, era como me sentía ahí».

Aunque aún faltaba uno de los puntos más importantes para este gran hit. «En ese mismo minuto que nació la canción, mi manager, Diego Sagredo, me habló de que había un chico que iba en proyección. Ese chico era Pailita», reveló el cantante.

Posteriormente, continuó hablando sobre la creación de «Ultra Solo». «Lo llamamos por primera vez, jamás había hablado con él, no nos seguíamos en Instagram ni nada. Lo llamé y contestó con ese mismo espíritu que tiene siempre, como bien amoroso. Le mostré el proyecto y al otro día me mandó sus voces y nació la canción».

El éxito se esperaba

En cuanto al gran éxito que tuvo «Ultra Solo», el artista que estará en Viña 2023 contó que, para él, esto no fue una sorpresa.

«Esa canción siempre pensé que iba a llegar a ese punto, a los niveles que está. Porque como te partí diciendo, es algo que apela al sentimiento y en cada lugar que la canto, la gente la canta con mucha fuerza, como si fuese un himno».

Además, agregó que tiene muchas exprectativas respecto a su presentación en el ya mencionado escenario de la Quinta Vergara este jueves 23 de febrero: «espero que cuando la cantemos en la Quinta Vergara genere eso. Esa sensación, esa vibra».

Revisa el momento a continuación