«No teníamos que ir»: José Antonio Neme lanza dura crítica a la Gala de Viña 2023

No todo podía ser color de rosa en la pasada Gala de Viña 2023. Esto quedó claro luego de la fuerte crítica que realizó el conocido periodista José Antonio Neme en contra de la organización por un fuerte motivo.

El mismo se centró en una supuesta desatención que habría existido tanto hacia él como con sus compañeros del canal Mega.

La crítica de José Antonio Neme

Durante la mañana de este 19 de febrero, el periodista reapareció en pantalla luego de lo que fue su desfile por la ya mencionada «Noche Cero».

Fue aquí donde el mismo aprovechó para realizar un cuestionamiento en particular, el cual terminó siendo la única «polémica», dentro de lo que fue la ya mencionada gala.

Recordemos que la misma llevó el ya mencionado nombre de «Noche Cero» debido al notorio cambio en su formato, el cual se centraba en ser de un carácter que se llevara de la mano con el cuidado del medioambiente.

Respecto a los ya mencionados dichos del periodista, estos tuvieron lugar en lo que fue el más reciente episodio del matinal Mucho Gusto.

«¡Estoy tan arrepentido, Karen Doggenweiler! ¡Estoy tan arrepentido! (…) de no haber seguido mi corazonada y no haberte convencido yo a ti de que no teníamos que ir», expresó el periodista en un principio. «Algo me decía a mi que no teníamos que estar en esa alfombra roja», soltó posteriormente.

Continuando bajo este mismo punto, el periodista dejó caer más detalles al respecto de su queja. «Salimos nosotros a escena, yo paso con la Karen, Karen saluda a la gente, y yo veo que hay una tarima donde está el conductor Eduardo Fuentes haciendo algunas entrevistas. Yo dije ‘nos van a saludar, a lo mejor no nos van a dar mucho tiempo porque somos de la competencia pero nos irán a decir hola, gracias por venir'».

Posteriormente, reveló que el por parte de alguien a cargo se les dijo: «Salgan de ahí, vayan a la prensa».

Hubieron disculpas posteriores

A pesar de todo lo ocurrido, el mismo José Antonio Neme aclaró posteriormente que por parte de la organización llegaron las respectivas disculpas ante el hecho.

Aunque, según consignó La Cuarta, después de todo lo ocurrido, el mismo aseguró que se fueron del lugar junto a sus colegas.