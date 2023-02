¡Si es chileno es bueno! Pedro Pascal hizo explotar el Saturday Night Live

Luego de su exitosa participación en la serie de HBO MAX, «The Last Of Us», el actor Pedro Pascal tuvo una notable participación como presentador del estelar Saturday Night Live. La estrella de la actuación dejó la escoba en las redes sociales, tras realizar un increíble monólogo.

Pacal estuvo como anfitrión de una noche donde se lució con un particular monólogo, participó de los sketch y presentó a Coldplay.

Pedro Pascal dejó la pata

La noche comenzó con el chileno hablando en solitario, minuto donde contó varias cosas divertidas de su vida ante el público que lo estaba escuchando con mucha atención.

En ese mismo sentido, Pedro Pascal se rio de sus primos chilenos, manifestando que todos estaban tan orgullosos de él que le daban su teléfono a todo el mundo.

La relación de pedrito con Chile

La estrella y protagonista de The Last of Us partió su gran noche de host del programa con una camisa morada y una sonrisa nerviosa mientras lo aplaudían.

Mientras realizaba su intervención, contó por ejemplo que sus papás habían llegado a Estados Unidos por la dictadura. “Nací en Chile y nueve meses después, mi familia tuvo que arrancar de Pinochet”, fue lo que dijo sobre su vida en tierras nacionales.

Tras cartón, el actor precisó que su clan era “muy valientes” y que “los amo, los extraño y por favor, dejen de dar mi número personal”.

Pedro Pascal’s monologue! pic.twitter.com/vaOzHL3zuO — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

Finalmente el monólogo que sacó aplausos. Donde Pedro Pascal se emocionó al hablar en español, lo que causó gran ternura en Twitter, desatando euforia en las redes sociales, según lo consignado por ADN.cl.

Pedro Pascal becoming emotional as he speaks about his parents is everything Latino. #SNL — Tony1019 (@Tony10195) February 5, 2023