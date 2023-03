Marcianeke y su enigmático mensaje en redes: «A mí no me hagan pelear por faldas»

Marcianeke se ha estado alejando cada vez más de las polémicas de farandulandia. Es por esa razón que el artista urbano utilizó su cuenta de Instagram para desligarse de los cahuines con un enigmático mensaje.

«A mí no me hagan pelear por faldas», comenzó diciendo la voz de «Dímelo Má» en la red social donde suma más de un millón de seguidores.

Asimismo, el cantante chileno agregó: «soy lo bastante maduro para asumir que nada es de nadie y lamentablemente no espero nada de nadie, por eso no me sorprende», complementó.

Para finalizar su descargo, Marcianeke señaló: «no es nada personal pake no piensen mal solo estoy aclarando ustedes saben lo tranquilo que soy. Que tengan buena noche», remató en la plataforma.

Las fotos de Ignacia Michelson y el cantante que sacaron aplausos

La ex Acapulcho Shore subió dos fotitos junto al intérprete de «Qué Pasa?», en las que le llegó solo buena onda a la parejita que se lució en el Festival de Viña 2023.

«Quédate con quien sepa que te faltan tornillos y aun así ame tu locura 😍», señaló la modelo nacional, dejando la grande en la plataforma con la publicación que sumó más de 480 mil me gusta y más de dos mil reacciones que fueron positivas en su mayoría.

Incluso, en la misma cajita de comentarios de las dos postales, Marcianeke dejó tres emojis con corazones en los ojitos. Esta linda interacción continuó con un mensaje de Ignacia Michelson, quien escribió: «@marcianeke te quiero muchoooooooo❤️». Por su parte, el artista urbano cerró con un tierno «@lamichelson11 y yo ati».

«Está hasta más bonito marcianeke»; «Veo a Marcianeke mejor que antes. Ella le hace bien! 👏»; «Marcianeke desde q está con la Michelson se preocupa más de su aspecto personal y se ve más repuesto 👏 buen equipo ahí 👏», son solo un ejemplo de los mensajes que llegaron al perfil de la chica Playboy.