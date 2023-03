¡No más la vecina de suegra!: Shakira se cambia de casa

«Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», es el verso que canta Shakira en su polémica canción «Sesión 53».

La que va relacionada netamente sobre la relación con su ex pareja, Piqué. Sobre todo al hecho, de que la cantante colombiana, vivía a una casa de la madre del ex futbolista. La misma, que en algunos videos se le veía agarrándole la cara bruscamente.

En ese sentido, tras el quiebre de una de las parejas icónicas, se rumoreaba que la artista dejaría España y se mudaría a Estados Unidos. Y así será.

¿Adiós suegra?

Shakira, tenia todo listo para mudarse de Barcelona a principios de este año, justo cuando la cancioncita salió. No obstante, aplazó el cambio por el estado de saludo de su padre, William Mebarak.

Pero al parecer, todo habría mejorado y hay fecha de salida. La cantante colombiana, se instalará en Miami, junto a sus hijos, Milán y Sasha. El medio español Vanitatis, afirmó que la intérprete de «TQG», se mudará en Semana Santa. Justo con el ingreso a clases del país norteamericano.

«Habíamos valorado la posibilidad (..) de que Shakira utilizara el spring break de las vacaciones escolares americanas para poder viajar con sus hijos a Miami, porque así sus hijos se podrían incorporar tras las vacaciones de los niños americanos a sus clases», explicaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez en su podcast Mamarazzis.

De hecho, también se irá junto a sus padres. A pesar de que no sea fácil, lo hará. Su padre, quien padece de un enfermedad, tendrá compañía de especialistas de salud durante el vuelo y posteriormente, cuando arriben será internado en una clínica.