«Te propongo algo»: Camila Nash sube la temperatura con osado destape en redes

Ya van cerca de dos meses desde que Camila Nash se unió a Arsmate, el OnlyFans chileno, donde la chiquilla no tiene miedo a mostrarse sensual tal como la última fotito que publicó a sus redes.

Resulta que la ex chica reality dio que hablar en su cuenta de Instagram con más de 212 mil seguidores, gracias a una fotito de alto impacto que dejó bien poquito para la imaginación.

El osado destape de Camila Nash que dejó la grande

La ex Calle 7 viene enamorando a sus fieles seguidores desde hace mucho tiempo con distintas coquetas fotitos. Una de las más recientes, cuando Camila Nash compartió un relajado bikinazo el pasado 14 de febrero.

Desde ese momento, la chiquilla compartió más coquetas postales en traje de baño. En las siguientes ocasiones, Camila Nash se lució con conjuntos de colores rosa y café claro.

No obstante, todavía faltaba un destape aún mayor con el que dejó poco y nada la imaginación de los internautas de la red social. En ese sentido, la ex Mundos Opuestos posó ante la cámara cubriendo su cuerpo solamente con espuma.

Camila Nash se mostró más que relajada en el mencionado registro, riendo y sosteniendo una paleta dulce con una de sus manos. «Te propongo algo…Contenido exclusivo…», lanzó la modelo nacional invitando a los cibernautas que visiten su coqueta cuenta en Arsmate.

Asimismo, la publicación de «La Chilena» radicada en México, cosechó decenas de reacciones de los ciberociosos que llegaron a la publicación.

«Q sexy amigaaa 🔥»; «Se ve interesante pero no puedo después me mandan a dormir al living si me pillan 😂»; «On 🔥 amiga! Espectacular 🔥❤️»; «Bella hermosa 😍😍»; «Belleza 🔥🔥Beso 🔥🔥»; «La tonta regia! ❤️ loryu beba!», fueron parte de los comentarios en la fotito más reciente de la ex chica reality en su perfil.