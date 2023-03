Tia Yoli y su impactante revelación sobre los ovnis: «Yo he tenido encuentros con ellos»

Tía Yoli se caracteriza por realizar distintas predicciones y ahora no fue la excepción. En esta ocasión, la tarotista relató su experiencia con ovnis junto advertir a sus seguidores sobre la visita de extraterrestres.

«Le voy a decir algo al mundo entero: tomen caldo de cabeza, los ovnis no vienen a preguntar cosas o escuchar cosas de nosotros, ellos están a muchos años luz de experiencia», comenzó diciendo Yolanda Sultana, según pudo rescatar La Cuarta.

Además, la Tía Yoli aseguró que no había querido hablar del tema recientemente, junto con asegurar que vio pruebas de la existencia de los ovnis con registros en Internet.

«Días pasados no lo quise comentar, pero ahora lo digo: se vio en las redes que tomaban un auto y se desaparecía el platillo volador. Yo creo que ellos vienen a buscar el agua aquí, pero de aprender, no. Nosotros tenemos que aprender de ellos. Si ellos quisieran destruirnos, ya habrían sido invasores», agregó la tarotista.

¿Tuvo contacto con vida extraterrestre?

Yolanda Sultana no se quedó solo en lo anterior, ya que también se la jugó con una inesperada revelación. En ese sentido, la Tía Yoli se la jugó y reveló que tuvo encuentro con vida extraterrestre volviendo de la Quinta Región.

«Una vez yo venía de Viña, era tarde, en la noche, y desde la cordillera pasaron millones de naves», desclasificó la conocida astróloga.

Del mismo modo, Yolanda Sultana continuó explicando que no solamente los vio, sino que tuvo una conexión con ellos. «Yo he tenido encuentros con ellos, no los he visto de frente a frente, pero a mí se me han presentado en luces», relató la Tía Yoli, tal como pudo constatar el medio antes mencionado.

Recordemos que mediados de febrero hubo mucha incertidumbre sobre unos objetos voladores no identificados (ovnis) en Estados Unidos y Canadé que fueron derribados. Entre ellos, después se informó que era un globo chino que habría estado realizando una labor de «espionaje».