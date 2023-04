BDSM: ¿qué es y cómo incorporarlo al juego erótico de forma segura?

En la previa de una nueva edición de los «Martes Hot» de nuestra vieja rica, es decir, la Tencha Salvaje, vuelve Cata Ramírez para hablarnos de ni más ni menos que el BDSM (bondage, dominación, sumisión/sadismo y masoquismo).

La educadora sexual y conductora del programa «Hoy Día Te Toca» de Podium Podcast Chile, se luce al hablarnos de las también llamada «sexualidades extremas o alternativas».

¿De qué trata el BDSM?

Este grupo de prácticas y fantasías eróticas proponen encontrar la fuente del placer no en el coito, sino en alguna otra actividad. Es decir, integrar elementos no necesariamente eróticos que se tiñen de sexualidad y que permiten ampliar el rango de experimentación y goce.

Invitan a una estimulación completa de todos los sentidos mediante la atadura, la restricción corporal y la privación de facultades o sentidos. Al contrario de lo que se cree, estas disciplinas se consideran inofensivas, salvo cuando están dirigidas a un objeto potencialmente peligroso o dañino tanto para sí mismos o para otros.

¿Cómo incorporar estas prácticas en la vida cotidiana?

En la línea de lo anterior, Cata Ramírez nos entrega su visión y consejos para abordar el BDSM de forma segura.

La relevancia del consentimiento

Antes de incorporar esposas, amarras, mordazas y artilugios varios, es importante el «consenso». Estar seguros que la persona está voluntariamente entregándose con disposición a pasarlo bien. Además, también es importante que la pareja se comprometa a estar presente y atenta a cada momento y movimiento.

¡Ojo a lo que estás haciendo!

Contar con una palabra de seguridad antes, es fundamental y además tener todos los mecanismos a la mano para salir rápido de la situación en caso que necesites.

Nunca presionar con amarras sobre las articulaciones, ni donde fluyan arterias o venas y bajo ninguna circunstancia presionar en el cuello para no cortar la circulación sanguínea. Para las muñecas por ejemplo, se usa la regla de los dos dedos. O sea, que puedas introducir dos dedos entre la piel y el objeto que está amarrando.

Si vas a dar un golpe con una palmeta o látigo por ejemplo, debes cuidar de no golpear cerca de los órganos o donde haya zonas ricas en vasos capilares.

¿Cuál es la gracia de aplicar estas prácticas eróticas?

Las motivaciones para practicar Bondage pueden ser muchas, no son las mismas en cada persona, cada quien le da su propio significado.

El hecho de no estar 100% en control puede ser un buen motivo, o para cultivar y depositar la confianza en la pareja, para fomentar la comunicación no verbal con la pareja, para explorar tus límites personales, quizás porque te gusta sentirte sumiso o buscas entregarte, porque encuentras que hay una propuesta estética atractiva en el bondage, o simplemente piensas que es sexy. Hay algunas personas que lo elevan a un plano espiritual o como un acto performático, etc.

No todo el mundo le va a encontrar la gracia o lo erótico al Bondage. Si a ti te atrae la idea, lo puedes hacer con confianza. Disfrutarlo va depender mucho de que estés consciente de tu propio placer, para explorar y distinguir qué es lo que te gusta y lo que no. A veces entregar el poder puede vivirse como una experiencia súper relajante o la más excitante que hayas experimentado.

Es fundamental reconocer la variedad de gustos. Luz y penumbra pueden convivir en armonía.