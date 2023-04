«Todas somos hermosas»: Pamela Leiva se luce con acalorado bikinazo y mensaje de amor propio

Pamela Leiva volvió a lucirse en redes sociales y no por algo relacionado con su gran paso por el Festival de Viña 2023, sino que por una aplaudida publicación en Instagram.

Resulta que la comediante agarró sus pilchas y se mandó a cambiar a Brasil. La «garota do Puente Alto» volvió a tierras brazucas, lugar desde el que sacó aplausos, gracias a un prendido bikinazo y un importante mensaje sobre el amor propio.

Las acaloradas postales de Pamela Leiva en redes

«Cada una conoce su límite, yo conozco el mío. Me han ofrecido, después de Viña, hacerme alguna cirugía estética. Operarme los brazos, arreglarme mi poto, hacerme más cintura; pero yo me gusto así como estoy y he dicho a todo que no», partió diciendo la triunfadora de Viña 2023 en su perfil.

De igual manera, la comediante se refirió a lo que ha conversado y hecho con la kinesióloga, Karen Slaibe.

«Con mi @kine.karenslaibe hacemos algunas cositas para mejorar mi piel, pero las dos encontramos que estoy hermosa y que no necesito más bisturí… jajajaja por ahora (no quiero ser cínica y decir de estas aguas no beberé)», siguió diciendo Pamela Leiva en su cuenta de Instagram.

Para terminar con sus palabras, que acompañaron sus registros con un bello conjunto de color verde, la comediante le envió un claro mensaje a sus fieles seguidoras.

«Pero Amoras mías las invito en encontrar el límite de ustedes. Queremos vernos lindas, mas no perfectas, porque eso NO EXISTE!», remató diciendo Pamela Leiva en la red social.

Las fotitos se llenaron de buenos comentarios entre los que destacaron mensajes de Flor de Rap, Yasmin Vásquez, Pamela Díaz, Mariela Sotomayor, entre otras famosillas y artistas nacionales.

«No necesitas nada, hija! Eres máxima así! ❤️»; «Linda❤️»; «Esto si es un discurso de amor propio❤️»; «Las Palabras perfectas👏🏻»; «Todas somos hermosas 😍», son solo un ejemplo de las buenas reacciones en la plataforma social.