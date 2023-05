Aqua en Chile 2023: ¿Cuándo y donde se presentará la banda que la rompió en los 90?

Recientemente se confirmó que Aqua y C+C Music Factory se presentarán en nuestro país próximamente. Esto será el 12 de octubre en el Gran Arena Monticello.

Cabe destacar que Aqua la rompió en la década de los 90, siendo constantemente reproducidos en distintas radios de todo el mundo. «BarbieGirl» y «Doctor Jones», son algunas de sus canciones que los hicieron alcanzar el éxito mundial y romper records en ventas.

De este modo la icónica agrupación se mantuvo activa con sus shows hasta el 2001. Durante este periodo se tomaron un tiempo para descansar hasta el 2011. En este año lanzaron un nuevo disco. Sin embargo, ya no contaban con importantes integrantes como Claus Norreen, LeneNystrøm Rasted, René Dif y Søren Nystrøm Rasted.

De este modo, fue el 2022 cuando anunciaron la gira que los hará venir a presentarse en suelo nacional.

Por otro lado, C+C Music Factory es una banda que destacó en los años 90 por su música bailable. Freedom Williams, voz de la agrupación llegará a nuestro país con grandes éxitos como «Gonna make you sweat (Everybody dance now)» o «Here we go (Let’s rock & roll)».

Cabe destacar que William sigue activo en su carrera artística. De hecho visitará Chile en medio de diversas activades que se encuentra realizando. Tales como proyectos cinematográficos y nueva música.

Además, en la previa de este show se presentará el destacado artista y DJ chileno, Cristián «Chico» Pérez.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para ver a Aqua y C+C Music Factory?

La venta de entradas para ir a ver a estas icónicas bandas del pop en los años 90 comienza el 29 de mayo a las 11:00.

Estas se pueden adquirir a través de Topticket.

De este modo, muchos fanáticos podrán revivir viejos tiempos próximamente en Gran Arena Monticello.

Es importante mencionar que Boulevard Monticello es uno de los centros de eventos más grande de Chile.